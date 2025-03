Santos x Coritiba: Amistoso promete emoção com Neymar em campo

O Santos Futebol Clube está se preparando para um amistoso contra o Coritiba, marcado para este domingo (16), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida está agendada para as 18h (horário de Brasília) e contará com a presença de torcedores, sendo disponibilizados quatro mil ingressos para os fãs do Peixe.

Antes da viagem à capital paranaense, a equipe santista realizará mais duas sessões de treinamento. A expectativa é que Neymar integre o grupo durante essa partida, apesar de ter sido ausência na semifinal do Campeonato Paulista. Existe a possibilidade de que o astro entre em campo por alguns minutos antes de sua convocação para a seleção brasileira.

A venda dos ingressos para o confronto será iniciada nesta sexta-feira (14). O Santos divulgará detalhes sobre como adquirir os bilhetes em parceria com o Coritiba. Inicialmente, o clube alvinegro havia solicitado uma cota de dez mil ingressos para seus torcedores, mas a Polícia Militar não autorizou esse número.

Após ser eliminado do torneio estadual sem a participação de seu principal jogador no embate contra o Corinthians, o Santos só voltará a disputar partidas oficiais no dia 30 deste mês, quando fará sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.