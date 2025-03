Neymar, após a eliminação do Santos no Paulista, tem 14 jogos até junho

A recente eliminação do Santos no Campeonato Paulista gerou repercussões significativas para o craque Neymar, que não participou da semifinal contra o Corinthians. Com isso, o jogador deixa para trás a oportunidade de disputar três partidas importantes e tem um número limitado de jogos até o término de seu contrato, que se encerra em 30 de junho.

Atualmente, Neymar poderá participar de até 14 partidas pelo clube antes do fim de seu vínculo. Embora exista a possibilidade de renovação por mais um ano, essa decisão ainda não foi confirmada oficialmente. Os jogos restantes incluem as doze primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e as partidas de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Para o atleta, que se prepara para se juntar à seleção brasileira na próxima segunda-feira, dia 17, a situação se torna ainda mais intensa. Neymar estará em campo para as Eliminatórias contra Colômbia e Argentina, onde reencontrará Lionel Messi, seu antigo companheiro de clube. As partidas estão agendadas para os dias 20 e 25 de março.

Embora Neymar tenha sido poupado da semifinal devido a um leve incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, sua condição física não é considerada preocupante pela equipe técnica. De acordo com informações oficiais do Santos, não há lesão significativa, e a expectativa é que o jogador esteja apto para sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, marcada para o dia 30 de março.

Os próximos desafios para Neymar e o Santos incluem:

30/03 – Vasco x Santos – Brasileirão

06/04 – Santos x Bahia – Brasileirão

13/04 – Fluminense x Santos – Brasileirão

16/04 – Santos x Atlético-MG – Brasileirão

20/04 – São Paulo x Santos – Brasileirão

27/04 – Santos x Red Bull Bragantino – Brasileirão

01/05 – Ida da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

04/05 – Grêmio x Santos – Brasileirão

11/05 – Santos x Ceará – Brasileirão

18/05 – Corinthians x Santos – Brasileirão

22/05 – Volta da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

25/05 – Vitória x Santos – Brasileirão

01/06 – Santos x Botafogo – Brasileirão

11/06 – Fortaleza x Santos – Brasileirão

Totalizando assim 14 partidas possíveis até o final de junho.