Neymar fica no banco e vê Corinthians garantir vaga na final

Na tarde deste domingo, o Corinthians garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista ao derrotar o Santos por 2 a 1, em partida realizada na Neo Química Arena. O grande astro da seleção brasileira, Neymar, permaneceu no banco de reservas e não pôde contribuir para a equipe santista durante o confronto.

Os gols da vitória corintiana foram marcados por Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que se destacaram em campo. O primeiro gol surgiu de uma jogada bem trabalhada em um escanteio, onde Memphis Depay cruzou com precisão para Yuri Alberto, que não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes aos 11 minutos do primeiro tempo.

O Santos, por sua vez, sentiu a ausência de Neymar e teve dificuldades na criação de jogadas ofensivas. A equipe tentou pressionar os corintianos, mas se viu limitada no meio-campo. Com Thaciano substituindo Neymar, o time ganhou um pouco mais de agilidade, mas ainda assim enfrentou problemas para explorar os flancos. Os pontas Soteldo e Guilherme pouco conseguiram se envolver no jogo e frequentemente recuaram para ajudar na criação.

Após um primeiro tempo tenso e equilibrado, onde o Corinthians manteve uma postura defensiva firme, o Santos finalmente conseguiu igualar a partida aos 37 minutos. Tiquinho Soares aproveitou uma cobrança de escanteio e empatou com um cabeceio certeiro.

Expulsões marcam reta final da partida

No segundo tempo, o Santos voltou mais agressivo, buscando a posse de bola e pressionando o adversário. Contudo, foi o Corinthians que ampliou sua vantagem aos 10 minutos da etapa complementar. Rodrigo Garro fez um gol magnífico de fora da área, colocando o time da casa novamente à frente.

Após esse gol, o Corinthians tentou controlar a partida, mas viu o Santos intensificar suas investidas em busca do empate. As disputas tornaram-se acirradas e, após uma falta perigosa cometida por Zé Ivaldo em Yuri Alberto, o zagueiro foi expulso após revisão do VAR.

Com um jogador a menos, o Santos encontrou dificuldades para equilibrar a partida. Mesmo assim, lutou bravamente até os últimos minutos do jogo. Nos instantes finais, Escobar também recebeu cartão vermelho após uma falta dura em José Martínez.

Com essa vitória, o Corinthians aguarda agora o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo para saber quem será seu adversário na final do Campeonato Paulista, marcada para os dias 16 e 27 de março. O Santos terá um período de três semanas para se preparar antes de estrear no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

