Santos vence o Bragantino com gol de Neymar e avança à semi do Paulistão

O Santos garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Com o triunfo, o Peixe agora se prepara para um clássico fora de casa, podendo enfrentar Corinthians ou Palmeiras, dependendo dos resultados desta segunda-feira entre São Paulo e Novorizontino.

Neymar foi decisivo, marcando seu terceiro gol desde o retorno ao clube e balançando as redes pelo segundo jogo consecutivo. Além dele, João Schmidt também deixou sua marca, garantindo a vitória santista.

A definição do adversário nas semifinais ainda está pendente. O Santos ocupa a terceira posição entre os semifinalistas. Caso o São Paulo vença o Novorizontino, o Peixe enfrentará o Corinthians, líder da tabela geral. Se o São Paulo perder ou empatar nos pênaltis, o Santos jogará contra o Palmeiras.

O técnico Pedro Caixinha já planeja a semifinal, que será disputada em jogo único no dia 9 de março. O mando de campo será da equipe com a melhor campanha na competição.

Neymar busca manter sua tradição de chegar à final do Paulistão. Em suas passagens anteriores pelo clube (2009-2013), ele disputou todas as decisões que jogou, conquistando três títulos e sendo vice-campeão em duas edições.

Neymar brilha e lidera Santos à vitória

Desde o início do jogo, Neymar assumiu o protagonismo e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Ele foi uma presença constante pelo lado esquerdo, criando jogadas que pressionaram a defesa adversária. O Bragantino chegou a ameaçar o empate após o intervalo, mas o Santos ampliou a vantagem com o gol de João Schmidt.

A partir daí, o Peixe controlou o jogo e administrou o resultado. Neymar chegou a sentir um desconforto e foi substituído, mas deixou o campo sem maiores problemas, apenas aplicando gelo na coxa.

A partida também marcou a estreia de Benjamín Rollheiser com a camisa do Santos. Já Deivid Washington, o Menino da Vila, permaneceu no banco de reservas e ainda aguarda sua reestreia pelo clube.

