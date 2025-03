Santos x Bragantino: veja prováveis escalações e tudo sobre o duelo das quartas do Paulistão

Neste domingo, às 20h45 (horário de Brasília), Santos e Bragantino se encontram na Vila Belmiro para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida promete grande emoção e poderá ser acompanhada em tempo real pelo site ge.

O Santos chega a este confronto embalado, após conquistar três vitórias consecutivas, que garantiram ao time a liderança do Grupo B. Essa sequência positiva coloca o Peixe em uma posição vantajosa, já que terá a oportunidade de decidir sua vaga nas semifinais em casa.

Por outro lado, o Bragantino se apresentou com uma classificação dramática na última quinta-feira, 27, durante a Copa do Brasil, onde enfrentou o Sousa-PB. A equipe conseguiu empatar no último minuto e avançou após vencer nos pênaltis. Contudo, a comissão técnica expressa preocupação com a condição física dos jogadores devido à viagem e enfatiza a necessidade de superação para o embate deste domingo. Assim como o Santos, o Bragantino também vive um bom momento no Paulistão, tendo vencido suas últimas três partidas.

Transmissão:

A partida será transmitida por CazeTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o Santos?

Técnico: Pedro Caixinha

O treinador Pedro Caixinha contará com os reforços dos atacantes Deivid Washington e Benjamín Rollheiser, que foram inscritos para esta fase decisiva do torneio. No entanto, é provável que ambos comecem no banco de reservas, mantendo a formação que teve sucesso nos últimos jogos.

Escalação provável: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Desfalques: Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito). Sem jogadores pendurados.

É DIA DE JOGO DECISIVO NO ALÇAPÃO! 🏟️🔥 pic.twitter.com/UuqqKIC2hd — Santos FC (@SantosFC) March 2, 2025

E o Bragantino?

Técnico: Fernando Seabra

A equipe do Bragantino deve apresentar alterações em relação ao time titular que iniciou o jogo contra o Sousa-PB. Vinicinho e Matheus Fernandes podem ser promovidos ao onze inicial em substituição a Laquintana e Thiago Borbas.

Escalação provável: Cleiton; Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta.

Desfalques: Juninho Capixaba (suspenso), Nathan Mendes (lesão no joelho esquerdo), Agustín Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita), Andres Hurtado (estiramento muscular na coxa esquerda), Eduardo Sasha (entorse no tornozelo direito) e Gustavo Neves (entorse no tornozelo esquerdo). Sem jogadores pendurados.

𝗢𝗹𝗲̂, 𝗹𝗲̂ 𝗼̂!

𝗕𝗿𝗮𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼! 🗣️😤



⚽️ Santos x Red Bull Bragantino

🏆 @paulistao | Quartas de final

⏰ 20h45

🏟️ Vila Belmiro

📺 Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV



VAMOS, BRAGA! 🔥#RedBullBragantino #ForçaInterior pic.twitter.com/RXnPgeP1hC — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 2, 2025

Arbitragem:

Árbitro principal: Raphael Claus

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis

Árbitro Assistente 2: Denis Matheus Afonso Ferreira

Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.