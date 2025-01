Santos se acerta com Neymar e espera liberação com Al-Hilal

O Santos Futebol Clube está se aproximando de um acordo para trazer de volta o atacante Neymar, aumentando a expectativa entre os torcedores pela possível volta do ídolo ao time que o revelou.

Desenvolvimentos recentes nas negociações indicam que as partes chegaram a um entendimento inicial, e agora o Santos aguarda uma resposta definitiva do Al-Hilal, clube onde Neymar atualmente tem contrato até junho deste ano.

A diretoria santista acredita ter conquistado o mais importante: o “sim” de Neymar em retornar. Os detalhes contratuais já estão sendo discutidos e, segundo fontes próximas, há um clima otimista entre os envolvidos.

Agora, a expectativa recai sobre a habilidade de Neymar e seu pai em negociar a liberação do atleta junto ao Al-Hilal. A torcida é para que esse desfecho ocorra ainda em janeiro.

Duas alternativas estão sendo consideradas: um empréstimo até junho ou uma rescisão contratual. Em ambas as situações, Neymar está disposto a abrir mão de parte de seu salário para facilitar sua volta ao Santos. O pai do jogador expressou confiança na possibilidade de conseguir a rescisão.

Caso Neymar consiga rescindir seu contrato, o Santos planeja oferecer um novo vínculo inicialmente por seis meses, com a possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do otimismo prevalente nos bastidores, o clube mantém uma postura cautelosa oficialmente. A direção santista enfatiza que nada está concretizado e expressa preocupação de que informações prematuras possam interferir nas negociações com o Al-Hilal.

Neymar tomou a decisão de que retornar ao Santos é o passo mais adequado para sua carreira neste momento, buscando mais oportunidades em campo e voltando a um ambiente onde é valorizado.

Em função das limitações financeiras enfrentadas pelo Santos, o clube propõe uma parceria comercial com Neymar e discute até mesmo a possibilidade de uma futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) sob a gestão e investimento do pai do atleta.