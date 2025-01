Santos empata com a Ponte Preta com gol do artilheiro Guilherme

Na noite deste domingo (19), o Santos enfrentou a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em uma partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Após um primeiro tempo abaixo das expectativas, a equipe santista conseguiu equilibrar a partida e terminou o jogo empatado em 1 a 1.

Jean Dias inaugurou o marcador para a Ponte Preta no final da primeira etapa, mas logo no início do segundo tempo, Guilherme, destaque da equipe, conseguiu igualar o placar. Este foi o terceiro gol do atacante na competição, uma vez que ele já havia marcado os dois gols na vitória anterior sobre o Mirassol.

A partida foi marcada por um clima tenso, refletido nas interações acaloradas entre os técnicos Pedro Caixinha e Alberto Valentim, que trocaram provocações durante os 90 minutos. O atrito se intensificou após o apito final, quando gestos efusivos foram trocados entre os dois treinadores.

Além do atacante Guilherme, o goleiro Gabriel Brazão teve atuação fundamental para o Santos. Nos momentos finais do jogo, ele salvou sua equipe de uma possível derrota ao realizar uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa do jogador Renato.

A atenção do público não estava voltada apenas para o desenrolar da partida. Uma grande notícia também permeava o ambiente esportivo: a possível volta de Neymar ao Santos. Fontes confirmaram que o clube chegou a um entendimento com o jogador e aguarda uma resposta definitiva do Al-Hilal, onde Neymar ainda possui contrato até junho. Os detalhes financeiros já foram acertados, e o Santos acredita ter conquistado a aprovação inicial do atleta.

Antes do início da partida, Pedro Martins, CEO do Santos, optou por não entrar em pormenores sobre as negociações e declarou à emissora TNT que o clube está acompanhando de perto a situação entre Neymar e seu atual time.

Com este resultado, o Santos acumula quatro pontos na tabela e ocupa a vice-liderança do Grupo B, empatado em pontos com o Guarani, que está à frente devido ao saldo de gols. A Ponte Preta também alcança quatro pontos e permanece na terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo (6) e Palmeiras (4), que tem vantagem no saldo.

Agora, o Santos se prepara para um clássico decisivo. Na quarta-feira (22), às 21h35 (horário de Brasília), receberá o Palmeiras na Vila Belmiro pela terceira rodada da competição. Por sua vez, a Ponte Preta voltará ao Moisés Lucarelli para enfrentar a Portuguesa na mesma data, às 20h.

Análise da partida

Em vista do confronto clássico se aproximando rapidamente, Pedro Caixinha fez diversas alterações na escalação em relação ao jogo anterior contra o Mirassol. Os jogadores Léo Godoy, Miguelito, Thaciano, Luca Meirelles e Zé Ivaldo foram integrados ao time titular, enquanto JP Chermont, Lucas Braga, Soteldo (lesionado), Wendel Silva e João Basso foram deixados de fora.

O início foi promissor para os visitantes; no entanto, com o passar do tempo, a Ponte Preta dominou as ações em campo. A pressão da Macaca culminou no primeiro gol da partida através de um cruzamento preciso de Danilo Barcelos que encontrou Jean Dias em ótima posição para cabecear.

No intervalo, Caixinha fez ajustes estratégicos ao substituir Gonzalo Escobar e Miguelito por Souza e Lucas Braga. A mudança surtiu efeito rapidamente: apenas oito minutos após o retorno dos vestiários, Guilherme marcou novamente e igualou o placar. Apesar das tentativas finais de pressão do Santos em busca da vitória através de jogadas aéreas e outras oportunidades criadas nos minutos finais, o empate se manteve até o apito final.