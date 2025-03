Santos recebe sondagens, mas não facilita saída de Diego Pituca

Diego Pituca recebeu sondagens, mas o Santos não vai facilitar a saída do meio-campista.

Pituca foi procurado por uma equipe do Japão nos últimos dias. O volante fez sucesso pelo Kashima Antlers entre 2021 e 2023.

Não houve, porém, proposta oficial ao Santos até esse momento. A janela no Japão termina na próxima quarta-feira. As sondagens no futebol brasileiro não passaram de conversa.

O Peixe só negociará o atleta em caso de uma boa proposta de venda. A possibilidade de empréstimo não anima, apesar do alto salário dele.

O técnico Pedro Caixinha tem poucas opções no meio-campo e conta com Diego Pituca. O clube tem João Schmidt, Gabriel Bontempo, Tomás Rincón e aguarda pela recuperação de Zé Rafael.

Diego Pituca se tornou reserva sob o comando de Caixinha. Ele admitiu a má fase nas redes sociais e tem feito trabalhos específicos nos treinamentos para tentar retomar o desempenho.