Santos leva virada do São Bernardo e chega a três derrotas seguidas

Em uma partida marcada por um desempenho notável sob forte chuva, o São Bernardo conquistou uma impressionante vitória sobre o Santos, derrotando a equipe adversária por 3 a 1. O confronto ocorreu na quarta-feira (29), no Estádio Primeiro de Maio, durante a quinta rodada do Campeonato Paulista.

O jogo começou com o Santos se destacando, quando Guilherme abriu o placar logo nos primeiros minutos. O jogador, que vestia a camisa 10 da equipe santista, celebrou seu gol imitando o famoso gesto “T” de “Toiss”, uma marca registrada das comemorações de Neymar. O retorno do craque ao Brasil está previsto para esta sexta-feira (31).

No entanto, a equipe do São Bernardo não se deixou abater e reagiu de forma contundente. Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian foram os responsáveis pela virada, com os dois primeiros gols resultantes de jogadas aéreas na área do Santos e o terceiro surgindo em um contra-ataque veloz.

A torcida do Santos manifestou seu descontentamento antes mesmo do apito final, entoando gritos como “Tem que honrar a camisa do Peixão” e “Joga, vagabundos”, além de exprimir sua ansiedade para o próximo clássico contra o São Paulo.

Com essa derrota, o Santos permanece na segunda posição do Grupo B do Paulistão, acumulando quatro pontos. A equipe corre o risco de ser ultrapassada pela Portuguesa, que enfrenta o São Paulo ainda nesta quarta-feira.

Por outro lado, o São Bernardo se destaca na liderança do Grupo D com 12 pontos, quatro a mais que o Palmeiras, que ocupa a segunda colocação.

Ambos os times retornarão aos gramados no próximo sábado (1°). O Santos enfrentará o São Paulo às 20h30 (horário de Brasília), enquanto o São Bernardo visitará a Inter de Limeira às 16h.

Análise da partida

A partida teve um início promissor para o São Bernardo, que teve um gol anulado logo aos 11 minutos. Após um passe de Fabrício Daniel para Guilherme Queiroz, este marcou mas foi flagrado em posição irregular pelo VAR.

Durante a primeira etapa, o São Bernardo demonstrou maior controle da posse de bola e criou mais oportunidades de gol. No entanto, as defesas do goleiro Gabriel Brazão impediram que a equipe saísse na frente. O Santos pouco ameaçou no ataque até que uma falha defensiva quase resultou em gol.

No começo da segunda etapa, o Santos conseguiu abrir o placar com um belo lance entre Soteldo e Léo Godoy. Após um drible em Alex Alves, Guilherme finalizou com precisão para colocar sua equipe à frente.

Ao longo do jogo, as duas equipes tiveram chances claras para marcar novamente. O São Bernardo esteve perto da virada com Lucas Rian e Felipe Azevedo chegando perto da meta santista. O Santos também tentou pressionar com Luca Meirelles, mas Alex Alves foi decisivo em suas intervenções.

A virada aconteceu nos momentos finais da partida: aos 41 minutos, Lucas Rian cruzou da direita e Augusto apareceu para marcar. Nos acréscimos, Lucas Rian selou a vitória em um rápido contra-ataque aos 46 minutos.