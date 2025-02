Santos lança ‘Linha do Samba’ para facilitar transporte durante o carnaval

A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) de Santos, localizada no litoral paulista, anunciou a operação da ‘Linha do Samba’, que será implementada durante os dias 21 e 22 deste mês. O serviço tem como objetivo facilitar o transporte dos foliões até a Passarela do Samba Dráuzio da Cruz, situada no bairro Castelo.

O valor da passagem permanece em R$ 5,25, que é equivalente à tarifa convencional. Importante ressaltar que os passageiros terão a oportunidade de realizar a integração dentro do Terminal do Valongo sem incorrer em custos adicionais, ou seja, apenas uma única tarifa será cobrada.

De acordo com informações divulgadas pela administração municipal, dois ônibus estarão à disposição dos foliões entre as 19h e 6h. Os veículos partirão da plataforma C do Terminal do Valongo e seguirão um itinerário específico até o destino. O trajeto inclui as seguintes ruas:

Rua Visconde de Embaré

Rua Alexandre Rodrigues

Avenida Visconde de São Leopoldo

Praça Lions Club

Avenida Martins Fontes

Largo da Saudade

Avenida Nossa Senhora de Fátima

Praça Júlio Dantas

Avenida Francisco Ferreira Canto

Avenida Eleonor Roosevelt

Avenida Francisco da Costa Pires

Praça Estado de Israel

No retorno, o itinerário também abrangerá os mesmos bairros, mas com algumas alterações nas ruas percorridas. Confira o trajeto de volta ao Terminal do Valongo:

Praça Estado de Israel

Avenida Francisco da Costa Pires

Avenida Divisório

Rua Engenheiro Gercino Hugo Caparelli

Avenida Francisco Ferreira Canto

Avenida Nossa Senhora de Fátima

Avenida Martins Fontes

Largo da Saudade

Avenida Getúlio Vargas

Praça Manoel de Almeida

Avenida Getúlio Vargas até o Terminal do Valongo.

Com essa iniciativa, a CET espera proporcionar uma experiência mais acessível e agradável para os participantes das festividades de Carnaval em Santos.