Santos inscreve Deivid Washington no Paulistão e planeja registrar mais dois reforços

O Santos confirmou a inscrição do atacante Deivid Washington para a fase final do Campeonato Paulista, após a negociação de Lucas Braga com o Vitória. Com essa mudança, Deivid já está à disposição do técnico Pedro Caixinha para o confronto decisivo nas quartas de final.

O Peixe enfrentará o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h45 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Este duelo será em jogo único e, se houver empate ao final do tempo regulamentar, a classificação para a semifinal será decidida através de pênaltis.

Segundo as normas do Paulistão, os clubes têm a permissão de realizar até quatro alterações em suas listas para a fase eliminatória. O atacante Deivid Washington foi inscrito na vaga deixada por Lucas Braga, que foi transferido ao clube baiano.

Além da inclusão de Deivid, o Santos planeja fazer pelo menos mais duas alterações em sua lista de jogadores. A diretoria trabalha para regularizar a situação do argentino Benjamín Rollheiser até sexta-feira, visando inscrevê-lo na vaga de Wendel Silva, que retornou ao futebol português.

Outra expectativa gira em torno do volante Thiago Maia, que já realizou exames médicos e poderá ser incluído no time para o mata-mata. Caso seja confirmado, ele ocupará o lugar do meia Patrick, que foi emprestado ao Athletico-PR.

Deivid Washington, natural das categorias de base do Santos, tem apenas 19 anos e pertence ao Chelsea, da Inglaterra. O jogador retornou ao Santos por meio de um empréstimo até o final da temporada, com uma cláusula que prevê opção de compra.

Após não conseguir espaço no Chelsea, Deivid manifestou interesse em voltar ao Santos neste momento decisivo, o que facilitou sua contratação. O clube paulista assumiu integralmente os custos salariais do atleta e não há um valor fixo estipulado para sua compra.

O #MeninoDaVila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a #SeleçãoBrasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Santos com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. pic.twitter.com/Um3j8vP3YB — Santos FC (@SantosFC) February 20, 2025

