Santos inova na educação antirracista

Em um esforço para promover o ensino antirracista e fomentar o autoconhecimento entre estudantes, a Secretaria de Educação (Seduc) deu início à distribuição de caixas de lápis de cor que refletem a diversidade dos tons de pele humana nas escolas municipais. Essa ação beneficia as classes de jardim e pré-escola, com a entrega de 33 kits, cada um contendo 25 caixas para uso compartilhado.

A primeira distribuição simbólica ocorreu na última segunda-feira, dia 18, na Unidade Municipal de Educação (UME) Alcides Lobo Viana, localizada no bairro Marapé. A data foi escolhida em consonância com as celebrações do Mês da Consciência Negra. O evento foi realizado na sala onde está exposta uma mostra dos trabalhos dos alunos sobre cultura africana e práticas educacionais antirracistas.

Maria Cristina Francis Lopes, diretora da escola, destacou que a chegada dos kits complementa as atividades já existentes voltadas para uma educação inclusiva e respeitosa. Ela salientou que tais ações são obrigatórias segundo a legislação federal, que impõe o ensino da História da África e das culturas afrodescendentes e indígenas nos currículos escolares do país. “Essas atividades estão integradas ao projeto político-pedagógico da escola, com todos os professores abordando a temática por meio de livros e outros materiais didáticos. É essencial trabalharmos por um mundo mais justo”, afirmou.

A professora Carolina e Souza, responsável por uma das turmas de pré-escola, ressaltou a importância das atividades relacionadas à diversidade dos tons de pele para estimular o autorreconhecimento entre as crianças. “No cotidiano escolar, utilizamos diversos recursos, incluindo a literatura, para abordar essa questão. Assim como as flores possuem diferentes cores que compõem a beleza de um jardim, as pessoas têm tons variados que enriquecem nossa humanidade”, comparou.

Além disso, a escola participa do Projeto de Extensão Quilombagem e escola: da memória à história pública, uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Campus Baixada Santista e a Seduc, em conjunto com movimentos sociais negros.

Sandra Pereira, formadora da área de história na Seduc, enfatizou que o objetivo da distribuição das caixas é ajudar as crianças a reconhecerem e celebrarem a diversidade racial desde cedo. “A escolha do lápis é um passo inicial para a autodeclaração racial, promovendo igualdade desde a infância”, explicou.

Adriana Negreiros, também formadora na área, mencionou que as escolas receberam sugestões adicionais de atividades. “Embora muitas unidades já realizem diversas ações nesse sentido, estamos fornecendo ideias adicionais para apoiar os educadores”, comentou.

O evento contou com a presença de gestores escolares, professores, alunos e técnicos da Seduc. Ademir Pestana, vereador responsável por destinar emenda parlamentar para viabilizar a aquisição dos kits, também participou da cerimônia.

Essa iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os itens 4 e 16: Educação de Qualidade e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.