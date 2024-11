Santos faz planos ousados para recontratar Neymar

O Santos Futebol Clube está analisando a possibilidade de repatriar Neymar, cujo retorno à equipe pode ocorrer mais cedo do que o previsto. Embora o plano original fosse para 2026, há agora uma expectativa de que a volta do craque ao clube paulista possa se materializar já em janeiro de 2025. No entanto, a concretização desse projeto depende da rescisão contratual de Neymar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Internamente, a diretoria do Santos tem trabalhado diligentemente para viabilizar financeiramente a operação que traria Neymar de volta à Vila Belmiro. Sinais positivos têm sido emitidos pela família do jogador, que expressou interesse em ver Neymar novamente vestindo a camisa alvinegra. O pai do atleta, que gerencia sua carreira, está em diálogo contínuo com o clube sobre as condições necessárias para essa transferência.

Armênio Neto, diretor de marketing do Santos, mantém contato direto com o pai de Neymar e desempenha um papel crucial na negociação. Neto foi anteriormente responsável por estratégias que mantiveram Neymar no Santos durante os primeiros anos de sua carreira, utilizando parcerias comerciais para complementar os rendimentos do jogador até sua transferência para o Barcelona em 2013.

Neymar tem demonstrado publicamente seu carinho pelo Santos ao comparecer a partidas no estádio e interagir com o elenco atual, fortalecendo a esperança da torcida em seu retorno. Contudo, o clube depende da resolução das questões contratuais na Arábia Saudita para avançar com o projeto.

Em um cenário otimista, o Santos planeja uma reabertura do estádio Pacaembu com um amistoso especial em janeiro de 2025, marcando o retorno de Neymar ao clube. Entretanto, a execução desse plano está condicionada ao andamento das reformas no local e à evolução das negociações com o Al-Hilal.

Além disso, ajustes no elenco são considerados pela direção santista para acomodar a chegada de um jogador do calibre de Neymar. O atacante encontra-se atualmente no Brasil para tratar uma lesão muscular sofrida recentemente, durante uma partida pela Champions League da Ásia.

Os próximos passos serão decisivos para determinar se essa aguardada reunião entre Neymar e o Santos se tornará realidade em breve. A torcida permanece atenta às movimentações nos bastidores e aguarda ansiosamente por novidades que possam confirmar o retorno de seu ídolo ao clube onde iniciou sua trajetória profissional.