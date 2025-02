Santos deve ter Neymar titular e mudanças no clássico contra o Corinthians

O Santos está prestes a enfrentar seu rival, o Corinthians, em um duelo que promete agitar a nona rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, localizada em Itaquera.

O técnico Pedro Caixinha confirmou que o atacante Neymar será titular mais uma vez, após ter participado como titular no jogo anterior contra o Novorizontino. Sua estreia na competição ocorreu na rodada anterior, em um confronto contra o Botafogo-SP. Apesar de ainda não ter contribuído com assistências ou gols, Neymar apresenta boa condição física e está preparado para enfrentar a maratona de jogos que se aproxima.

O Príncipe nos trabalhos! 🔟 pic.twitter.com/AdbRa7MdwF — Santos FC (@SantosFC) February 11, 2025

Em relação à formação da equipe, Caixinha pode realizar algumas alterações, incluindo a substituição de Soteldo por Thaciano.

Assim, a provável escalação do Santos para o clássico pode ser: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Atualmente, o Santos a terceira colocação do grupo B com nove pontos, mas está fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio e busca urgentemente uma vitória para reverter sua situação e almejar ao menos a vice-liderança de seu grupo.

Nos clássicos já realizados nesta edição do campeonato, a equipe sofreu uma derrota para o Palmeiras, mas conquistou uma vitória importante diante do São Paulo na Vila Belmiro.

