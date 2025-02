Série sobre Vicente Matheus, o emblemático dirigente do Corinthians, estreia gratuitamente no PlayPlus 

No dia em que a RECORD exibe um dos grandes clássicos paulista, Corinthians e Santos, nesta quarta-feira (12), o PlayPlus lança uma série documental, em três episódios, sobre uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro, em especial para o “timão”: Vicente Matheus.

O cartola que dedicou boa parte da sua vida a “se queimar na chuva” pelo Corinthians, e foi o presidente mais marcante da história do clube, sempre com suas frases divertidas que, até hoje, são lembradas como verdadeiros memes de uma época em que redes sociais não existiam.

Em Vicente Matheus – Haja o Que Hajar, série produzida pela equipe do Jornal da RECORD, o dirigente é relembrado por grandes personalidades do mundo da bola, torcedores famosos, ex-craques e jornalistas. Empresário de origem espanhola, com um estilo bonachão e firme, Vicente comandou o Corinthians por oito mandatos, em uma trajetória de amor e dedicação que foi de 1959 até 1991, mas com um sentimento eterno até sua morte, em fevereiro de 1997.

Na produção original PlayPlus, Basílio, Tupãzinho, Biro-Biro e outros ídolos alvinegros traçam um perfil deste corintiano apaixonado, apontado como responsável por tirar o time de uma fila de anos sem títulos, e ainda levar o clube à primeira conquista do Campeonato Brasileiro, em 1990.

“Fui renovar o meu contrato e ele falou que não era porque eu tinha feito um golzinho que ia ganhar muito”, revela Tupãzinho, autor do gol que deu a taça do Brasileirão para o Corinthians em 1990. “Ele era apaixonado pelo Corinthians, e não pelo dinheiro do Corinthians”, pontua o jornalista Juca Kfouri.

Um dos maiores ídolos corintiano, Basílio também conta uma passagem divertida do dirigente. “Saiu vibrando que perdeu até um dos pés de sapato”, diverte-se o ex-jogador, relembrando a reação de Vicente Matheus na conquista do campeonato paulista de 1977, primeiro título alvinegro após 23 anos de jejum. “Pra mim aquele dia foi o mais feliz”, disse o próprio Matheus, emocionado, em uma entrevista resgatada pela produção.

Além do lado público, como o presidente mais querido e importante do Corinthians, a série do PlayPlus traz ainda imagens inéditas de Vicente Matheus em seus momentos com a família, longe dos holofotes.

Dividida em três episódios, a produção também tem depoimentos de Zé Maria, Zenon, Romeu Cambalhota, Wilson Mano, Márcio Bittencourt, João Paulo Papinha, Nelsinho, Casagrande, Tupãzinho entre outras dezenas de personalidades que foram ouvidas pelo repórter André Tal.

Vicente Matheus – Haja O Que Hajar, estreia nesta quarta-feira (12/02) no PlayPlus – o streaming da RECORD, e estará disponível gratuitamente na plataforma.