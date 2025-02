Santos anuncia a contratação do meia-atacante Rollheiser

O Santos anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do meia-atacante argentino Benjamín Rollheiser. O jogador, que chega ao clube por meio de uma negociação com o Benfica, de Portugal, firmou um contrato válido até 31 de dezembro de 2028.

ROLLHEISER É DO SANTOS! 🇦🇷✍🏻



Uma das principais revelações do futebol sul-americano dos últimos anos, Benjamín Rollheiser é o novo reforço do Santos FC. O meia-atacante foi contratado em definitivo junto ao Benfica, de Portugal, e assinou contrato com o Peixe válido até 31 de… pic.twitter.com/Uc03aozpy2 — Santos FC (@SantosFC) February 12, 2025

Rollheiser optou por se juntar ao Peixe, cuja proposta financeira foi superior à apresentada pelo Botafogo. O alvinegro carioca também buscava a contratação do atleta e chegou a negociar até os momentos finais, mas o Santos garantiu a contratação ao concordar em pagar 11 milhões de euros, equivalente a R$ 65 milhões, por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.

A disputa entre os clubes gerou três propostas distintas antes que o Santos conseguisse vencer a concorrência. O Botafogo havia oferecido 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jogador. Inicialmente, o Santos tentou assegurar Rollheiser por meio de um empréstimo no início da janela de transferências, mas após uma negativa do Benfica, que manifestou interesse em vender o atleta em definitivo, o clube da Baixada Santista alterou sua estratégia e propôs a compra de 50% dos direitos.

Com a intensificação da disputa devido à entrada do Botafogo nas negociações, o Santos viu-se obrigado a aumentar sua oferta para não apenas convencer o jogador, mas também para persuadir o clube português a liberar o atleta.

É importante ressaltar que, devido ao encerramento das inscrições para o Campeonato Paulista, Rollheiser poderá participar apenas da fase mata-mata do torneio, caso o Santos consiga avançar.

Quem é Benjamín Rollheiser?

Benjamín Rollheiser nasceu em Coronel Suárez, na Argentina, e foi formado nas categorias de base do River Plate. Ele fez sua estreia profissional em 2019 e, após três anos, transferiu-se para o Estudiantes, onde teve uma ascensão significativa em sua carreira.

No Estudiantes de La Plata, Rollheiser conquistou a titularidade e assumiu a camisa número 10, destacando-se como um dos principais jogadores do futebol argentino. Com habilidades técnicas notáveis, velocidade e precisão nas finalizações, ele viveu uma fase excepcional na equipe, totalizando 57 partidas com 12 gols marcados e sete assistências.

O jogador teve um papel crucial na conquista da Copa Argentina em 2023 e rapidamente atraiu olhares de diversos clubes europeus. Em janeiro de 2024, ele foi vendido ao Benfica, onde participou de 27 jogos e anotou dois gols além de uma assistência.