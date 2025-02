Botafogo enfrenta Flamengo com mudanças na escalação

Na iminente partida contra o Flamengo, marcada para esta quarta-feira (12) no Maracanã, o Botafogo apresenta uma escalação modificada sob a direção do técnico interino Carlos Leiria. Devido à ausência dos zagueiros Bastos e David Ricardo, Danilo Barbosa foi escolhido para atuar de forma improvisada na linha defensiva.

Bastos se encontra afastado por conta de um trauma no joelho esquerdo e, por sua vez, David Ricardo não poderá participar do clássico por não ter sido devidamente inscrito para esta rodada do Campeonato Carioca.

Com essa configuração, o jovem defensor Serafim, que era cogitado como uma possível alternativa para a defesa, não integrará a formação inicial e começará a partida no banco de reservas. Outra baixa significativa é a do jogador Artur, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo contra o Nova Iguaçu na última quinta-feira (6).

De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, o time do Botafogo deverá iniciar a partida com os seguintes jogadores: John; Mateo Ponte (Vitinho), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Rafael Lobato e Matheus Martins; Igor Jesus.

O embate entre Flamengo e Botafogo está agendado para as 21h30 (horário de Brasília) e é parte da sétima rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda posição da tabela com 14 pontos, enquanto o Botafogo está em sexto lugar, somando 12 pontos.