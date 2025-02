Santos anuncia a contratação do atacante Gabriel Veron, do Porto

O Santos anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Gabriel Veron. O atleta, que chega ao Peixe por empréstimo do Porto, assinou contrato válido até dezembro de 2025 com opção de compra ao final do vínculo.

Em busca de opções ofensivas pelos lados do campo, o Alvinegro Praiano viu uma boa oportunidade de mercado ao trazer o jogador ex-Palmeiras. Na última temporada, Veron foi emprestado ao Cruzeiro, onde não teve grande destaque: 37 jogos, seis gols e duas assistências.

BEM-VINDO, GABRIEL VERON! 🐳



O atacante é o 7º reforço do Peixão na temporada 2025! Veron chega ao Santos por empréstimo junto ao Porto até o fim de 2025. Pra cima deles! pic.twitter.com/sXIMPpm7kM — Santos FC (@SantosFC) February 4, 2025

Gabriel Veron já teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portanto está liberado para jogar pelo Santos. No entanto, ainda não deve ser relacionado para a partida desta quarta-feira (5) diante do Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Nascido em Assu, no Rio Grande do Norte, Gabriel Veron Fonseca de Souza tem 22 anos, começou a carreira no Palmeiras e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2019. Apontado como uma das principais promessas da base, o atacante permaneceu no clube por quatro temporadas, com 95 jogos, 14 gols, 14 assistências e cinco títulos conquistados.

Em julho de 2022, Veron foi comprado pelo Porto, disputando 26 partidas logo na primeira temporada, com um gol marcado e quatro assistências. Em dezembro de 2023, a equipe de Portugal acertou o empréstimo do atacante ao Cruzeiro, onde não se firmou, e retornou ao seu clube.

Antes, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, o meia-atacante Thaciano, e os atacantes Tiquinho Soares e Neymar.