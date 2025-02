Santos aguarda Deivid Washington após título do Sul-Americano Sub-20

O Santos está prestes a receber seu 11º reforço da temporada: trata-se do atacante Devid Washington, que foi emprestado pelo Chelsea até o final do ano. A apresentação do jogador está marcada para esta terça-feira no CT Rei Pelé, quando o clube espera fazer um anúncio oficial aos torcedores.

Devid Washington, que recentemente participou do Sul-Americano sub-20 defendendo a seleção brasileira, tem apenas 18 anos e é considerado uma joia da base santista. Sua inclusão no elenco é vista como uma oportunidade para ganhar experiência e se destacar em um ataque que já conta com várias opções sob o comando do técnico português Pedro Caixinha.

A transferência temporária foi finalizada há alguns dias, mas a direção do Santos optou por esperar a apresentação formal do atleta antes de confirmar sua chegada. O jovem atacante possui contrato com o Chelsea até 2029, e a decisão de emprestá-lo foi considerada vantajosa para todas as partes envolvidas, embora não tenha sido estabelecido um valor de compra fixo na negociação.

Até o momento, o Santos já havia contratado um total de 11 reforços nesta janela de transferências. A lista inclui:

Zagueiros: Luisão e Zé Ivaldo;

Lateral: Léo Godoy;

Meias: Zé Rafael, Thaciano e Neymar;

Atacantes: Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Deivid Washington, Benjamín Rollheiser e Gabriel Veron.

A diretoria do Santos não planeja parar por aqui e ainda busca a contratação de dois volantes para fortalecer ainda mais o elenco. O principal alvo é Thiago Maia, atualmente no Internacional, além do argentino Rodrigo Villagra, que pertence ao River Plate.