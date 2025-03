Santo Mercado promove “Pet Day” com palestra sobre causa animal e feira de adoção

O Santo Mercado, tradicional Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann -, na zona sul de São Paulo, promove mais um final de semana especial para quem gosta de fazer passeios com pets. O “Pet Day no Santo” será nos dias 29 e 30 de março, com várias atrações para as famílias.

O “Pet Day” tem como propósito promover a conscientização sobre a causa animal, incentivar a adoção responsável e engajar a comunidade na proteção e bem-estar dos animais.

Nos dois dias, das 11h às 16h, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adotar cães que estão à procura de um lar. A Feira de Adoção tem a organização da “Patas para a Adoção”.

Ainda no sábado (29/3), às 15h, o vereador Lucas Cardoso, representante da causa animal na Câmara Municipal de São Paulo, vai compartilhar sua trajetória, iniciativas e visão sobre políticas públicas voltadas aos animais.

Com o tema “Os desafios e avanços da causa animal”, Lucas abordará os desafios e avanços da causa animal, destacando a importância da adoção responsável, da ampliação das políticas públicas e da conscientização da sociedade.

Entre as frentes de atuação do parlamentar, estão as feiras de adoção online, iniciativa que já ajudou mais de 400 animais a encontrar um lar, e o Resgate Solidário, ação contínua de reabilitação de animais em situação de risco.

“O Santo Mercado é um ambiente pet friendly e oferecerá atrações especiais para quem ama pets. Além de passar o dia em local com diversas opções gastronômicas, as famílias poderão adotar novos amigos de quatro patas”, diz Thiago Rabecchi, superintendente do Santo Mercado, administrado pela WE9.

No Santo Mercado, o público encontra variedade de operações, com destaque para empórios, hortifruti, peixarias, casas de carne, opções de lanches diversos como pastel, crepe, tapioca e sanduíches, doces, floricultura, bomboniere, lojas de vinho, trufas, padaria, além de bares e restaurantes.

SERVIÇO:

Pet Day no Santo

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro

Local: Piso Térreo

29 e 30/3 | A partir das 11h