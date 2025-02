Santo Mercado recebe Vai-Vai em esquenta de Carnaval com entrada solidária

O Santo Mercado, tradicional Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann, na zona sul de São Paulo, será palco de muita alegria e samba neste sábado, 22 de fevereiro. O “Esquenta de Carnaval” terá a energia contagiante da Vai-Vai, escola de samba mais vitoriosa do Carnaval de São Paulo, em um evento com entrada solidária.

A Vai-Vai, conhecida como a “Escola do Povo”, acumula 15 títulos do Grupo Especial e foi fundada no bairro do Bixiga. Em 2025, levará ao Sambódromo do Anhembi o enredo “O xamã devorado e a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem”, uma homenagem ao José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, ícone do teatro e da cultura brasileira.

Evento no rooftop e entrada solidária

O ensaio aberto acontece no rooftop do Santo Mercado, a partir das 14h, com entrada franca mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às creches anglicanas.

“Será uma tarde inesquecível no Santo Mercado, com muita alegria e tradição e a oportunidade de curtir a bateria mais tradicional de São Paulo. Nosso rooftop espera o público para momentos de energia, sorrisos e muito samba no pé”, afirma Thiago Rabecchi, superintendente do Santo Mercado, administrado pela WE9.

Gastronomia e entretenimento no Santo Mercado

Além da programação especial, o Santo Mercado oferece um espaço repleto de opções gastronômicas e de lazer. O público encontra empórios, hortifrúti, peixarias, casas de carne, lanchonetes, floriculturas, bombonieres, lojas de vinho, trufas, padaria, além de bares, restaurantes e eventos culturais ao longo do ano.

Serviço:

Esquenta de Carnaval “No Ritmo da Vai-Vai”

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro

Entrada franca mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Data: 22/2 | Horário: A partir das 14h