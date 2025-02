Santo André tem evento místico gratuito que reúne oráculos, terapias e produtos esotéricos

Quem busca equilíbrio, boas energias e conexão com o universo esotérico tem um encontro marcado neste fim de semana no Atrium Shopping, em Santo André. Neste sábado (15) e domingo (16) o empreendimento recebe a 1ª edição da Feira do Portal Místico que reúne artigos místicos, terapias holísticas, oráculos e muito mais. O evento tem entrada gratuita e acontece no piso 1, ao lado das lojas Pernambucanas.

Com mais de 15 expositores, a feira traz uma infinidade de produtos para quem deseja ampliar sua conexão espiritual e bem-estar. Entre os itens disponíveis estão pedras preciosas, cristais, incensos, velas aromáticas, macramê, cosméticos naturais, óleos essenciais e artesanatos exclusivos, tudo com preços acessíveis.

Além das compras, os visitantes podem participar de atendimentos com oraculistas, conhecer escritores especializados no universo esotérico e vivenciar terapias alternativas.

“Nossa programação está sempre se renovando para atender aos mais diversos perfis de clientes. O interesse por espiritualidade e misticismo cresce a cada dia, e queremos oferecer um espaço onde essas pessoas possam encontrar tudo que precisam. Nosso compromisso é trazer eventos que tornem a visita ao Atrium ainda mais especial”, comenta Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

Voltada para todas as idades, a feira acontece no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 11h às 20h, seguindo o horário de funcionamento do shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André