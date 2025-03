Santo André renova frota de ônibus com veículos refrigerados e planeja ajustes nas linhas

O Diário do Transporte obteve confirmação de fabricantes sobre o início da produção de novos ônibus para a cidade de Santo André, localizada no ABC Paulista. A renovação inclui a aquisição de 26 novos veículos, sendo 13 convencionais e 13 midis, destinados a áreas periféricas e de difícil acesso.

Após um intervalo de mais de dois anos sem a inclusão de ônibus refrigerados no sistema de transporte coletivo, a Viação Guainazes, que lidera o Consórcio União Santo André, vai reintroduzir veículos equipados com ar-condicionado. As linhas operadas pela empresa incluem as conhecidas T-15, B-21 e T-23.

Esses novos ônibus diferem dos últimos modelos entregues à cidade, que apenas ofereciam ventilação natural. O compromisso com a qualidade do conforto dos passageiros foi reafirmado pelas fabricantes Volkswagen e Mascarello, que garantiram ao Diário do Transporte na última sexta-feira (14), que os novos veículos contarão com sistemas de climatização adequados.

Os 26 ônibus incluem 13 unidades do modelo Granvia montadas sobre chassi VW 17230, medindo 13,20 metros e oferecendo 44 assentos, além de outras 13 unidades do modelo Granvia sobre chassi VW 15210, com 10,50 metros e capacidade para 34 passageiros. Ambos os modelos estão em fase de produção: os chassis são fabricados na planta da Volkswagen em Resende (RJ) antes de serem enviados para Cascavel (PR), onde ocorre a montagem das carrocerias.

Esses novos veículos possuem motores dianteiros e atendem às normas de restrição de poluentes em vigor no Brasil desde janeiro de 2023. As especificações técnicas indicam uma redução significativa nas emissões atmosféricas e também considerações sobre o nível de ruído dos ônibus.

A acessibilidade é um aspecto fundamental dos novos ônibus, que virão equipados com elevadores, vidros tratados para proteção contra raios ultravioletas (UV), letreiros eletrônicos e bancos adaptados para passageiros com dificuldades de locomoção. Além disso, haverá espaço para cadeiras de rodas ou cães-guia, balizadores em relevo e botões em braile para deficientes visuais.

A Prefeitura de Santo André também se manifestou sobre essa renovação da frota, confirmando ajustes planejados nas linhas do transporte coletivo. Por meio da SATrans, a administração municipal destacou que a atualização da frota está alinhada às ações já realizadas nos últimos anos e que melhorias nas rotas estão sendo estudadas para proporcionar mais conforto e eficiência aos usuários.

Essas modificações fazem parte de um plano abrangente apresentado em 2022 pela gestão anterior do ex-prefeito Paulo Serra. O atual prefeito Gilvan Ferreira de Souza Junior expressou seu compromisso em avançar com esse plano durante sua campanha eleitoral.

Um dos projetos mais aguardados pela população é a nova linha que conectará a Vila Luzita – uma das áreas mais densamente povoadas da cidade – ao bairro Paraíso. Esta rota irá beneficiar o acesso ao Hospital Mário Covas, Hospital Brasil e Shopping ABC, entre outros estabelecimentos essenciais.

O projeto foi elaborado por uma empresa contratada pela prefeitura para otimizar a malha viária do sistema de transporte. Recentemente, moradores da Vila Luzita apresentaram um abaixo-assinado à Câmara Municipal solicitando agilidade na implementação dessa linha.

Maria José da Silva Francisco, uma das organizadoras do abaixo-assinado, enfatizou que esta nova linha é vital para facilitar o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida até serviços essenciais como hospitais, clínicas públicas, instituições educacionais e centros comerciais.

A nova linha foi apelidada como Linha da Saúde devido à sua função de interligar diversas instituições hospitalares e clínicas na cidade. O itinerário planejado permitirá que os usuários realizem suas viagens em um único ônibus, sem a necessidade de múltiplas trocas de transporte ao longo do percurso. Este serviço pretende conectar importantes unidades como as UPAs da Vila Luzita e Perimetral, o CHSA Centro Hospitalar de Santo André (Hospital Municipal), entre outros pontos relevantes no atendimento à saúde pública na região.