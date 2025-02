Santo André recebe Workshop de Samba no Pé

Santo André se prepara para o Carnaval 2025 com muito samba no pé! A cidade recebe o Workshop de Samba no Pé oferecido pela Antares Escola de Dança, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender e aperfeiçoar o ritmo brasileiro mais tradicional. Seja para curtir os blocos de rua, os bailes de Carnaval ou até mesmo desfilar nas escolas de samba, esta é a chance perfeita para se preparar para a folia.

O evento acontecerá no domingo, 23 de fevereiro, às 15h, com duração de 3 horas. Sob a orientação da professora Sandra Alves, homens e mulheres poderão aprimorar seu samba no pé e garantir muita diversão durante o Carnaval.

As inscrições devem ser realizadas na escola, localizada na Rua Suíça, 993 – Parque das Nações, Santo André, ou pelo telefone: (11) 97039-7933.

Serviço:

Samba no Pé

Data: 23/02/2025 (domingo)

Horário: 15h

Duração: 3 horas

Local: Antares Escola de Dança (Rua Suíça, 993 – Parque das Nações – Santo André)



Valor da inscrição:

1 aula – R$ 30,00

2 aulas – R$ 50,00