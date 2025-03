Santo André realiza plantio para compensar emissão de carbono gerada em evento

Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado em 16 de março, Santo André promoveu uma iniciativa inédita para reparar os impactos causados ao meio ambiente em decorrência das atividades humanas: o plantio de diversas espécies arbóreas em uma área do Aterro Sanitário Municipal.

A ação foi para compensar a emissão de gases de efeito estufa que foram gerados devido à realização do 1º Encontro Santo André pelo Clima, que ocorreu no ano passado para apresentar à população o inventário de gases de efeito estufa do município e a pesquisa com os agricultores urbanos. O evento contou com a presença de mais de 140 pessoas, inclusive de outros municípios. Já a transmissão on-line teve mais de 400 visualizações.

Por causa do uso de veículos para o deslocamento dos participantes, do consumo de água e energia e da compra de alimentos e de outros produtos, técnicos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) estimam que houve a emissão de 4,5 toneladas de gás carbônico (CO₂) equivalente, um dos responsáveis pelo aquecimento global e a crise climática.

“O plantio simboliza o compromisso da cidade em mitigar essas emissões, contribuindo para a redução dos efeitos das mudanças climáticas que estamos vivenciando”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos. “Ao plantar 36 árvores nativas, cada espécie consegue reter, em média, 130 kg de CO₂”.

Dentre as árvores plantadas estão jequitibá-vermelho, palmito-juçara, pitanga, pêssego-do-mato, uvaia e jerivá, sendo que algumas delas, como a araribá, estão ameaçadas de extinção. A escolha do local do plantio, no aterro, possui fatores importantes: a região integra o corredor verde que vai até o Parque Natural do Pedroso, a maior Unidade de Conservação de Santo André.

Além disso, segundo o inventário de gases de efeito estufa do município, o setor de resíduos é o terceiro maior emissor de GEE, com cerca de 250 mil toneladas (2022), ficando atrás da indústria e do transporte.

Por ano, o Aterro Sanitário Municipal recebe mais de 220 mil toneladas de resíduos. A decomposição da matéria orgânica é responsável por gerar, principalmente, metano e gás carbônico.

Projeto A3P – A ação do plantio compensatório também integra o projeto A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública de Santo André), que visa implementar a responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da Prefeitura e do Semasa.

Diversos servidores públicos que marcaram presença no 1º Encontro Santo André pelo Clima compareceram ao plantio, ao lado de munícipes e participantes de outras cidades, como São Paulo e São Bernardo do Campo.



Para garantir a manutenção da agenda ambiental no município, Santo André instituiu a A3P por meio do Decreto Municipal 18.096/23, assegurando o compromisso dos funcionários públicos com a adoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho, como plantio e implantação de hortas, redução do uso de papel, economia de água e energia elétrica, além de participação na coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos orgânicos para a compostagem.