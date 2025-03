Semasa abre inscrições para eleição do Comitê Municipal de Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), abriu processo para escolha dos integrantes do Comitê Municipal de Educação Ambiental. O grupo tem como objetivo discutir e potencializar ações de educação e sensibilização ambiental no município. Entidades interessadas podem se inscrever até 10 de abril.

Além de contribuir para a elaboração e revisão do Programa Municipal de Educação Ambiental, o comitê será responsável por organizar eventos sobre o tema, coordenar diagnósticos socioambientais e promover a integração entre áreas urbanas e de mananciais.

Composição e inscrições

O comitê terá 26 membros, divididos entre representantes do poder público e da sociedade civil. Das 13 vagas destinadas à sociedade civil, quatro serão indicadas por conselhos municipais e nove serão preenchidas por eleição.

As inscrições para os interessados em concorrer a uma vaga estão abertas até 10/4/2025 e podem ser feitas eletronicamente pelo site do Semasa ou presencialmente, mediante agendamento prévio junto à Secretaria Executiva do Comugesan.

O edital completo está disponível no portal da autarquia (www.semasa.sp.gov.br) e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-9059.

Cronograma do processo eleitoral:

Inscrições: 10/3 a 10/4/25

10/3 a 10/4/25 Inscrição dos eleitores: 17/4 a 16/5/25

17/4 a 16/5/25 Eleição: 20/5/25

20/5/25 Publicação do resultado: 30/5/25

30/5/25 Posse do comitê: 5/6/25