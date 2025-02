Santo André realiza oficinas participativas para revisão do Plano de Manejo do Parque do Pedroso

Moradores de Santo André, técnicos municipais, acadêmicos e a sociedade civil em geral têm a oportunidade de discutir as estratégias que envolvem a gestão do Parque Natural Municipal do Pedroso. A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realiza nesta sexta-feira e sábado (dias 21 e 22) as oficinas participativas de revisão do Plano de Manejo do Pedroso.

O plano de manejo é obrigatório para todas as Unidades de Conservação (UCs) do país. Trata-se de um documento que reúne diagnósticos sobre o meio físico, biológico e social do local e estabelece normas, restrições e usos dos recursos naturais da UC.

A participação social é uma das premissas mais importantes para o sucesso do Plano de Manejo. Durante as oficinas, será discutida a atualização do plano vigente, incluindo o propósito do parque, as normas gerais que regulamentam o uso da área e o manejo dos recursos, além da identificação de ameaças, oportunidades e propostas para planos de ação que fortaleçam a gestão do local.

Os encontros são presenciais e ocorrem no auditório do prédio da Polícia Ambiental, localizado dentro do parque (Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 – Parque Miami). Em ambas as datas, os trabalhos se concentram ao longo de todo o dia, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Os interessados em participar devem confirmar presença pelo e-mail [email protected].

O Parque Natural Municipal do Pedroso é a maior Unidade de Conservação de Santo André, com 8.150.725 m² de extensão, e representa um importante legado ambiental para a região, funcionando como um ‘pulmão verde’ para Santo André. O local abriga um maciço vegetal contínuo de Mata Atlântica, formando uma barreira entre a área urbana e o espelho d’água da Represa Billings.