Santo André expande Moeda Pet para as 30 comunidades atendidas pelo Moeda Verde

Para ampliar o alcance do Moeda Pet e beneficiar os tutores de regiões carentes da cidade, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou nesta terça-feira (4) o processo de expansão do programa e realizará as trocas nas 30 comunidades atendidas pelo Moeda Verde. A primeira ação de fevereiro ocorreu na manhã desta terça, no Núcleo Sorocaba.

Antes, as trocas conjuntas ocorriam apenas em alguns locais e a ampliação traz uma série de benefícios como aumento da coleta de garrafas plásticas que são destinadas para a reciclagem, descentralização do Moeda Pet para regiões mais periféricas e oferta de ração de qualidade para cães e gatos destes bairros, incluindo os animais de rua e que são cuidados pelos moradores.

A senhora Lilian Mayumi Aruyama, que mora no Jardim Sorocaba há 40 anos, foi uma das participantes desta terça. “Achei uma novidade muito boa. Além de ajudar o meio ambiente, ajuda os cachorrinhos que estão na rua e gera empregos na reciclagem”, comenta. Lilian trocou dez quilos de garrafas plásticas por dez quilos de ração.

Um quilo de garrafa PET equivale, em média, a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 milímetros. Para trocar esses materiais por ração é necessário que os resíduos estejam secos e limpos. Desde 2019, quando o Moeda Pet teve início, quase 1,3 milhão de garrafas PET foram destinadas à reciclagem, ampliando a vida útil do Aterro Sanitário Municipal.

“Juntamos duas políticas públicas de sucesso para beneficiar os andreenses que mais precisam. A partir de agora, todas as novas comunidades atendidas pelo Moeda Verde também contarão com o Moeda Pet”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

No caso do programa Moeda Verde, a cada cinco quilos de resíduos recicláveis, o morador leva para casa um quilo de alimento hortifrúti, como legumes e frutas, além de uma hortaliça de brinde.

A agenda completa está disponível clicando aqui. Além das trocas conjuntas, o Moeda Pet também ocorre mensalmente, sempre no último sábado do mês, no Parque Central, em formato drive-thru.