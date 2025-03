Santo André qualifica pessoas em situação de rua e as encaminha para o mercado de trabalho

A Escola de Ouro Andreense, em parceria com o Instituto Piero Pollone, celebrou o encerramento da primeira turma do curso de panificação oferecido para pessoas em situação de rua que utilizam o serviço de casa de passagem de Santo André executado no local.

“Mais do que um curso, essa ação representa uma porta aberta para um futuro melhor. Acreditamos que o emprego e a qualificação profissional são ferramentas essenciais para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva. Essa iniciativa mostra que, com o apoio certo, é possível mudar histórias e devolver dignidade às pessoas”, destacou o prefeito Gilvan Junior.

O encerramento da qualificação, realizado na última sexta-feira (21), foi marcado pela degustação de produtos preparados pelos alunos durante os dias de curso e contou com a presença de representantes da Coop e da Real Food. O convite para as empresas foi realizado por meio de parceria entre a Secretaria de Assistência Social, por meio da Escola de Ouro, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda).

Alex Cavanha/PSA

O CPETR fez a intermediação da mão de obra com os formandos em parceria com duas empresas. Desta forma, a intermediação foi por habilidades, comportamento e apresentação, onde os alunos colocaram em prática o que foi aprendido durante o curso.

É gratificante ver a transformação na vida dessas pessoas por meio da qualificação profissional. O curso de panificação no Piero Pollone, em parceria com a Escola de Ouro, representa mais do que aprendizado técnico — é uma oportunidade de recomeço, dignidade e autonomia. Parabéns aos responsáveis por essa iniciativa tão importante”, afirmou a primeira-dama Jéssica Roberta.

Segundo a secretária de Assistência Social, Ana Claudia de Fabris, apenas qualificar as pessoas em situação de rua não faria sentido, uma vez que eles não teriam local apropriado para colocar em prática o conhecimento adquirido.

“Além de capacitar essas pessoas, nosso objetivo foi criar uma rede de apoio e novas possibilidades de emprego para esses profissionais recém-formados. A parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e a iniciativa privada é um passo fundamental para que os alunos possam iniciar sua jornada no mercado de trabalho”, afirmou.

O curso abordou técnicas essenciais de panificação, como a produção de pães e outros itens, além de tópicos relacionados à higiene, segurança alimentar e empreendedorismo. A ideia foi fornecer aos participantes uma formação completa, com conhecimentos que podem gerar novas fontes de renda e uma mudança significativa em suas vidas.

Ao final do curso, os alunos receberam certificação, validando a conclusão do programa e seu preparo para o mercado de trabalho.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a cidade conta hoje com cerca de 6 mil estabelecimentos gastronômicos, que demandam mão de obra qualificada e que muitas vezes não conseguem preencher as suas vagas.

“Essa é uma daquelas ações do poder público que nos enchem de orgulho. Além da Prefeitura levar a qualificação para uma entidade assistencial, por meio da Escola de Ouro, nós também juntamos o braço do Desenvolvimento Econômico para ajudar essas pessoas a saírem empregadas. O melhor programa social de uma nação é o emprego e renda e esse trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada está fazendo a diferença na vida dessas pessoas”, disse Banzato.

Sobre a Escola de Ouro Andreense

Com cursos 100% gratuitos e instrutores gabaritados e sob o slogan “mais que uma escola, um projeto de vida”, a Escola de Ouro Andreense tem por objetivo a qualificação profissional. A partir de parcerias com as principais empresas e comércios da cidade, munícipes são capacitados a ingressar imediatamente no mercado de trabalho em diversas áreas de atuação. Desde sua implantação, em 2019, cerca de 93 mil certificados já foram emitidos.

Interessados em conhecer a oferta de cursos, bem como datas, turmas e locais onde acontecerão as aulas, podem acessar o site www.escoladeouro.com.br.