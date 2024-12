Circuito Andreense ultrapassa marca de mil capacitados em oficinas de empreendedorismo

Tendo levado ações de capacitação e atendimentos aos empreendedores por todas as regiões de Santo André, o Circuito Andreense de Empreendedorismo encerrou o ano de 2024 batendo a expressiva marca de mil capacitados nas oficinas e palestras oferecidas em parceria com o Sebrae e Escola de Ouro Andreense desde a sua criação, em 2018.

Com a proposta de descentralizar os serviços da Prefeitura de Santo André voltados aos empreendedores, tanto com atendimentos como com qualificação profissional, o Circuito Andreense de Empreendedorismo encerrou 2024 com 554 beneficiados.

Na última semana o programa realizou a última atividade do ano, no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Humaitá, que contou com a oficina “Seja um empreendedor com atitudes certeiras”, em parceria com o Sebrae, e qualificou os últimos oito empreendedores de 2024.

Ao todo, o Circuito Andreense teve 12 ações no ano, sendo seis atendimentos móveis e outras seis oficinas de qualificação. Foram 488 empreendedores atendidos nas ações móveis realizadas juntamente com Acisa, Sebrae, AGG Fiscal e Anhanguera, e outras 66 pessoas nas oficinas ofertadas pelo Sebrae e Escola de Ouro. Além destes, a iniciativa também alcançou outros 2.357 estabelecimentos em captação ativa nos corredores comerciais.

Desde sua primeira ação, em 2018, o Circuito Andreense de Empreendedorismo já atendeu 3.754 empreendedores, sendo 2.717 nas ações móveis e outros 1.037 nas oficinas de empreendedorismo.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, a ação é reconhecidamente importante pelo trabalho feito com os empreendedores.

“Apesar da agenda reduzida em função do período eleitoral de 2024, em mais um ano o Circuito cumpriu o seu papel ao percorrer os quatro cantos da cidade oferecendo atendimentos e qualificação aos empreendedores. Agradecemos a parceria com o Sebrae, Acisa, AGG Fiscal, Escola de Ouro e mais recentemente a faculdade Anhanguera, que também se juntou a nós. Nosso balanço é extremamente positivo, pois conseguimos percorrer toda a cidade levando e atendendo principalmente os micros e pequenos empreendedores, que são os que mais precisam de apoio e resiliência para seguirem confiantes”, diz Banzato.

O programa Circuito Andreense de Empreendedorismo tem como objetivo oferecer capacitação gratuita para pequenos e médios empreendedores aumentarem a eficiência de seus negócios. As iniciativas de capacitação são de realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com o Sebrae e apoio da Secretaria de Educação.

Além das palestras presenciais, que são realizadas em espaços da rede municipal de ensino, como os Cesas e os Centros Públicos de Formação Profissional, sobre temas como “Comece a planejar o marketing da sua empresa”, “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes”, “Faça o preço certo e não perca dinheiro”, entre outros, o programa promove atividades ao ar livre realizadas mensalmente em centros comerciais nos bairros, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestão de negócios e receber consultoria gratuita.

Na ação itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo, os empreendedores podem contar com o atendimento do Sebrae-SP, obter informações sobre crédito do Banco do Povo, tirar dúvidas sobre documentação e regularização com a AGG Fiscal, obter informações sobre os serviços ao empreendedor da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e sobre os cursos de qualificação da Escola de Ouro Andreense.

Para quem procura uma recolocação no mercado de trabalho, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda também participa do Circuito Andreense. Recentemente, o Circuito Andreense também fechou parceria com a Faculdade Anhanguera, que presta atendimento médico para a população.

Em 2022, o programa foi destacado pelo Ministério da Economia, por meio do Índice de Concorrência de Municípios (ICM), como uma das referências a serem seguidas pelo acesso à capacitação, principalmente às MPEs, incentivando a formalização e a manutenção da atividade econômica no município, contribuindo para a perenidade empresarial e a concorrência no setor.

Para consultar mais informações sobre o Circuito, bem como a agenda de atividades, que será atualizada em breve com as ações de 2025, basta acessar o site https://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreenseEmpreendedorismo.