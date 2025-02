Santo André promove aulas gratuitas de ioga, tai chi chuan, lian gong e dança de salão

Terá início neste sábado (15) mais uma temporada do programa Lazer e Qualidade de Vida da Prefeitura de Santo André. Promovido pela Secretaria de Cerimonial, Lazer e Gestão de Eventos, o projeto disponibiliza de maneira gratuita aos munícipes atividades como ioga, lian gong, ritmos e movimentos, tai chi chuan e dança de salão nos parques municipais.

As aulas abertas acontecem no Parque Ipiranguinha, no Parque Central, no Parque Regional da Criança, no Parque Celso Daniel, no Parque Antônio Pezzolo e no Parque Escola (Emea), com opções todos os dias da semana. O programa tem objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos andreenses.

Por se tratar de uma aula aberta, basta ao munícipe chegar e se identificar ao professor. Sugere-se vestir uma roupa confortável e, no caso dos interessados pela aula de ioga, levar um tapete ou toalha para servir de apoio.

As aulas vão se estender até dezembro, sem recesso. Por serem atividades de baixo impacto, não é necessário apresentar atestado médico. No entanto, caso haja alguma restrição física ou motora, a mesma deve ser reportada ao professor.

O programa também acontece nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André) Cata Preta, Vila Humaitá, Jardim Santo Alberto, Vila Palmares, Parque Erasmo, Vila Floresta, Parque Novo Oratório, Vila Sá e Vila Linda, mas mediante inscrição na secretaria de cada unidade.

Locais, atividades e horários:

– Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha): lian gong (segundas-feiras, às 9h); tai chi chuan (terças-feiras, às 9h);

– Parque Central: ioga (domingos, às 9h); tai chi chuan (sábados, às 9h);

– Parque Regional da Criança: ioga (segundas-feiras, às 17h); lian gong (quartas-feiras, às 9h30);

– Parque Celso Daniel: ioga (terças-feiras, às 14h30; e quartas-feiras, às 10h); tai chi chuan (domingos, às 8h); dança de salão (sábados, às 10h30); ritmos e movimentos (quartas-feiras, às 15h30);

– Parque Antônio Pezzolo: ioga (quartas-feiras, às 14h); lian gong (terças-feiras, às 8h); tai chi chuan (domingos, às 9h30); dança de salão (domingos, às 10h30); ritmos e movimentos (sextas-feiras, às 9h);

– Parque Escola: ioga (segundas-feiras, às 17h); tai chi chuan (terças-feiras, às 14h)