Sabina Escola Parque do Conhecimento completa 18 anos com atrações especiais

Em comemoração à maioridade, equipamento traz uma programação diferenciada neste mês de fevereiro

Há 18 anos a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, traz experiências interativas, democratiza o acesso ao conhecimento científico e reforça que é possível aprender e fazer ciência de maneira divertida. Para celebrar este marco, em que o equipamento chega à maioridade, diversas atividades serão realizadas neste mês de fevereiro.

Esta é a chance de criar sua própria espaçonave

Já no dia 8 (sábado), os visitantes podem participar da oficina “Exploradores espaciais: construindo uma nave giratória”, utilizando materiais como papel, tesoura, lápis de cor e tampas de garrafa. Na ocasião irão projetar e personalizar sua própria nave espacial – a atividade ocorre das 10h às 11h e das 14h às 15h no Espaço de Oficinas (atrás do Portal Coruja).

Vale destacar que, para as oficinas, após aquisição de ingresso na bilheteria, os interessados deverão retirar senha para participação no balcão da recepção (as senhas serão entregues por ordem de chegada).

Nestes 18 anos, quem chega na Sabina não resiste à simpatia do robô Bit e sua amigável recepção. Por isso, a homenagem a esse icônico personagem não poderia ficar de fora.

Além de criar um mural de fotos com registros que poderão ser feitos logo na entrada da Sabina, no dia 9 (domingo), das 10h às 11h e das 14h às 15h, haverá a oficina “Meu Amigo Bit”. A atividade trará uma experiência divertida a partir da confecção de uma dobradura que terá como resultado o Bit com a boca articulada.

Nos dias 15 e 16 (sábado e domingo), a oficina “Tubarão em Dobradura: Arte e Conservação” une criatividade e sensibilização ambiental. Os participantes irão explorar a arte da dobradura e da colagem para criarem representações desses fascinantes predadores marinhos, enquanto aprendem sobre sua importância para os ecossistemas oceânicos. A atração ocorre das 10h às 11h e das 14h às 15h no Espaço de Oficinas (atrás do Portal Coruja).

Na oficina “O caranguejo e o mangue: criando e aprendendo”, que será realizada nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), os participantes criarão seus próprios caranguejos utilizando canudos de papel, cola, arame e muita imaginação. A atração será realizada das 10h às 11h e das 14h às 15h.

Outra atração imperdível de aniversário é que no dia 9, o Laboratório Astronômico apresentará, em suas lousas interativas, fotos da história dos 18 anos de atividades da Sabina. A exibição ocorre durante todo o dia nas dependências do Planetário.

Momento único de conhecer um pouco mais sobre o universo

O Planetário trará, também no dia 9, às 11h e às 15h, uma sessão especial dos 18 anos de Sabina. Nesta apresentação os visitantes poderão explorar e conhecer diferentes objetos celestes visíveis no céu noturno, como estrelas e constelações icônicas visíveis da cidade de Santo André, além de planetas e nebulosas, identificando quais objetos celestes estarão visíveis no dia 11 de fevereiro, dia que marca o aniversário da Sabina.

O Planetário trará também sessões nos dias 8, 15, 16 e 22. Além disso, no dia 23, haverá exibições especiais integrando o Domingo Inclusivo, com audiodescrição e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Entre as atividades diárias imperdíveis estão os simpáticos e cativantes pinguins-de-magalhães que ficam na Sala da Vida, além dos espaços de Ciência e Tecnologia, Sala da Terra e Jardim Sensorial.

Outros espaços a serem explorados na Sabina são o Laboratório Astronômico e o Núcleo de Observação do Céu. Além do Espaço Praçatempo, que é um ambiente interativo, incluindo uma fonte, que aborda o tempo e seus diversos marcadores de maneira lúdica e criativa.

Serviço:

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135).

Horário: Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (público em geral). Funcionamento da bilheteria das 9h30 às 16h30.

Ingressos: grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência.

Meia-entrada: mediante comprovação, crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreenses, acompanhantes de PCD, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Demais visitantes: R$ 20 (inteira – por visitante);

Sabina + 1 sessão do Planetário: R$ 30 – Inteira (por visitante);

Sabina + 2 sessões do Planetário: R$ 40 – Inteira (por visitante);

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.