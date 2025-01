Sabina Escola Parque do Conhecimento Oferece Programação Variada Até o Final de Janeiro

Para aqueles que desejam aproveitar as férias de maneira educativa e divertida, a Sabina Escola Parque do Conhecimento preparou uma extensa programação de férias que vai até o dia 31 deste mês. A variedade de atividades está disponível no site oficial da instituição: sabina.org.br.

Dentre as principais atrações, destacam-se as oficinas interativas, que ocorrerão em diferentes dias da semana. Às terças-feiras (7, 14, 21 e 28), será oferecida a oficina “DNA da Sabina“, onde os participantes poderão explorar a estrutura da molécula de DNA através de atividades lúdicas. Nas quintas-feiras (9, 16, 23 e 30), o foco será na biodiversidade brasileira, com especial atenção às aves icônicas do país. Já nas sextas-feiras (10, 17, 24 e 31), os visitantes poderão se aventurar pelo bosque da escola para coletar materiais naturais, estimulando a criatividade ao transformar folhas e galhos em obras de arte. Vale ressaltar que as oficinas têm vagas limitadas e ocorrem em horários variados.

A programação ainda inclui sessões de contação de histórias, realizadas todas as terças. A narrativa “A viagem de Caê” promete encantar tanto crianças quanto adultos. A história gira em torno de um garoto curioso que embarca em uma aventura interplanetária ao lado de sua fiel cachorrinha, Crespinha. A última apresentação do mês contará com a participação especial de uma intérprete de Libras, visando tornar a atividade mais acessível.

Outra atração bastante popular são os Shows de Ciências, que acontecem às quartas-feiras (8, 15, 22 e 29). Estas apresentações incluem experimentos empolgantes como o Show de Nitrogênio Líquido e Canhão de Fumaça, projetados para tornar o aprendizado científico divertido.

Além disso, a Sabina também promove um curso especial para pessoas acima de 60 anos intitulado “Astronomia 60+“. Esta atividade ocorrerá no dia 18 de janeiro (sábado), das 8h às 10h, oferecendo uma introdução ao fascinante universo da Astronomia. As inscrições podem ser feitas através do link disponibilizado no site da Sabina.

Ainda há espaço para reflexão com uma exposição interativa que alerta sobre os riscos associados ao uso da internet, abordando temas como cyberbullying e desinformação. Essa exposição ficará em cartaz até o final do mês.

Entre as atividades diárias estão momentos especiais para alimentar os pinguins-de-magalhães, que ocorre de terça a domingo, sempre às 15h.

A Sabina também conta com outros espaços interessantes, como o Laboratório Astronômico e o Núcleo de Observação do Céu. O ambiente Praçatempo é um espaço interativo voltado para crianças de 4 a 11 anos e traz uma abordagem lúdica sobre conceitos relacionados ao tempo. Além disso, a escola possui uma exposição permanente dedicada ao fascinante mundo das rochas.

O Planetário oferece sessões especiais às sextas-feiras (10, 17, 24 e 31) e nos finais de semana (11, 12, 18, 19 e 25). No dia 26/1 (domingo), haverá um “Domingo Inclusivo” com sessões adaptadas com audiodescrição e Libras.

Serviço: Os ingressos são isentos para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, crianças menores de cinco anos e pessoas com deficiência. Para demais visitantes, o ingresso custa R$ 20, com meia-entrada disponível para estudantes e idosos acima dos 60 anos. Para assistir às sessões do Planetário e Cinedome de Santo André é cobrada uma taxa de R$ 30 por ingresso completo; já para duas sessões no Planetário o valor é R$ 40.



