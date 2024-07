Programação de férias da Sabina começa neste sábado

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, preparou uma programação especial para o período de férias. De 6 a 31 de julho, o espaço oferece atividades para pessoas de todas as idades como oficinas, minicursos, show de ciências, sessões de planetário, observação noturna do céu, entre outras atrações. A programação completa está disponível no site https://sabina.org.br.

Abrindo a grade de atrações, a Sabina realiza neste sábado (6) a 2ª edição do “Sabinerds”, que explora a cultura nerd e destaca como a ciência e a ficção se encontram. Em diferentes espaços do equipamento de Educação haverá exibição de trechos e cenas de filmes como “Wall-E”, “Star Wars”, “Star Trek”, “Interestelar” e “Jurassic Park”, por exemplo.

Sempre às terças (9, 16, 23 e 30), a Sabina trará oficinas com diferentes temas para o público. Já às quartas (10, 17, 24 e 31), é o momento do Show de Ciências, atração muito apreciada pelo público, apresentando diversos experimentos lúdicos e científicos, entre eles o “Show de nitrogênio líquido” e “Canhão de fumaça”, com o intuito de divulgar a ciência de uma maneira divertida e criativa.

Quem visitar a Sabina às quintas (11, 18 e 25), poderá participar, mediante inscrição prévia, do minicurso Cientista Mirim, que tem como objetivo difundir a ciência entre as crianças, instigando a curiosidade por conteúdos científicos. Os encontros terão a duração de 2h30 nos períodos manhã e tarde.

E nas sextas (12, 19 e 26), a Sabina traz mais uma oficina que recebe o nome de Garrafinha Sensorial. Durante a atividade, será possível criar garrafas sensoriais utilizando materiais simples como água, giz de cera, corante alimentício e óleo, escolhendo suas cores favoritas e adicionando elementos que criem efeitos visuais únicos e fascinantes.

Ao agitar a garrafinha, a mistura se move graciosamente pela água, proporcionando uma experiência visual relaxante e hipnotizante. Além de ser uma atividade divertida, as garrafinhas sensoriais são ótimas para ajudar na concentração e no alívio do estresse.

Helber Aggio/PSA

Ainda na programação dos dias 12, 19 e 26, o “Sextou Crianças” traz programação especial de sessões de planetário voltadas ao público infantil.

Entre as atrações diárias, a alimentação dos simpáticos e cativantes pinguins-de-magalhães na Sala da Vida não poderia ficar de fora. Sempre às terças, quintas e sábados, das 15h às 15h20, e quartas, sextas e domingos, das 16h às 16h20.

Outros espaços a serem explorados são o Laboratório Astronômico e o Núcleo de Observação do Céu. Além da Praçatempo, que é um ambiente interativo, incluindo uma fonte, que aborda o tempo e seus diversos marcadores de maneira lúdica e criativa. Faixa etária indicada a crianças de 4 a 11 anos.

Na Sala da Vida, ao lado do Tanque Oceânico, os visitantes poderão conferir a exposição “Memórias Submersas: os misteriosos Corais Brasileiros”, com uma coleção cativante de fotografias que revelam os corais brasileiros em toda a sua diversidade e beleza.

A Sabina conta ainda com uma exposição permanente sobre o mundo das rochas.

O Planetário não poderia ficar de fora. Por isso, terá sessões de finais de semana nos dias 7, 13, 14, 20, 21 e 27.

Vale lembrar que no domingo, dia 28, às 11 e às 15h, o Planetário recebe o Domingo Inclusivo com sessões com audiodescrição e libras.

Serviço

Programação de férias na Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/nº – Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário de 6 a 31 de julho: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h, com fechamento de bilheteria às 16h. Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30, com fechamento de bilheteria às 16h30.

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência.

Demais visitantes: R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30, a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina. Já para assistir a duas sessões no Planetário o valor é de R$ 40, a inteira.

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas,