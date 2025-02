Santo André oferece cursos gratuitos de logística, recepcionista, recreador e assistente de RH

A Prefeitura de Santo André, em parceria com Senac, abriu inscrições para 365 vagas em cursos gratuitos de formação profissional para as funções de assistente de logística, assistente de recursos humanos, recreador e recepcionista. O prazo segue aberto enquanto houver vagas ou até o início das aulas em 17 de março.

Helber Aggio/PSA

Locais de aula e horários

As aulas serão realizadas nos Centros Públicos de Formação Profissional (CPFP) João Amazonas, no Jardim Rina, e Valdemar Mattei, no bairro Silveira, além do Centro Educacional de Santo André (Cesa) Cata Preta, na Vila João Ramalho. As inscrições são presenciais, devendo ser realizadas diretamente nas unidades.

A realização dos cursos é uma iniciativa do Senac, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, da Secretaria de Educação e do Fundo Social de Solidariedade, por meio da Escola de Ouro Andreense.

No Cesa Cata Preta, estão abertas 35 vagas para o curso de assistente de logística, que acontece no período da manhã, das 8h às 12h. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, o Cesa recebe o curso de assistente em recursos humanos, também com 35 vagas.

Cursos no CPFP João Amazonas e Valdemar Mattei

Para quem deseja estudar à noite, o CPFP João Amazonas oferece o curso de assistente de logística, das 19h às 22h30, e o de recepcionista, também das 19h às 22h30.

Também estão sendo montadas turmas para assistente em logística das 8h às 12h e de assistente de recursos humanos, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Esta unidade está também montando turmas de recreador no período da tarde, das 13h30 às 17h30. São 35 vagas por turma.

Já o CPFP Valdemar Mattei tem turmas à tarde e à noite para os cursos de assistente de recursos humanos e de logística, das 13h30 às 17h30 e das 19h30 às 22h30, com 30 vagas cada uma.

As aulas acontecem de 17 de março a 3 de junho de segunda a sexta-feira.

Serviço:

Cursos gratuitos de assistente de logística, assistente de recursos humanos, recreador e recepcionista

Inscrições presenciais nos locais de aula:

Cesa Cata Preta

Estrada Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho

Assistente de recursos humanos

Aulas das 12h30 às 17h30 – 35 vagas

Aulas das 12h30 às 17h30 – 35 vagas Assistente de logística

Aulas das 8h às 12h – 35 vagas

CPFP João Amazonas

Rua Antonio Sebastião Esqualize, 1 – Jardim Rina

Assistente de logística

Aulas das 8h às 12h – 35 vagas

Aulas das 19h às 22h30 – 35 vagas

Aulas das 8h às 12h – 35 vagas Aulas das 19h às 22h30 – 35 vagas Assistente de recursos humanos

Aulas das 8h às 12h – 35 vagas

Aulas das 12h30 às 17h30 – 35 vagas

Aulas das 8h às 12h – 35 vagas Aulas das 12h30 às 17h30 – 35 vagas Recreador

Aulas das 13h30 às 17h30 – 35 vagas

CPFP Valdemar Mattei

Rua Kasato Maru, antigo 74 – Bairro Silveira

Assistente de logística

Aulas das 13h30 às 17h30 – 30 vagas

Aulas das 19h às 22h30 – 30 vagas

Aulas das 13h30 às 17h30 – 30 vagas Aulas das 19h às 22h30 – 30 vagas Assistente de recursos humanos

Aulas das 13h30 às 17h30 – 30 vagas

Aulas das 19h às 22h30 – 30 vagas