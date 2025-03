Santo André oferece 680 vagas em oficinas culturais gratuitas

Foram abertas nesta segunda-feira (17) inscrições para as oficinas do projeto Territórios de Cultura. São mais de 680 vagas disponíveis espalhadas por Santo André, em 15 linguagens artísticas: histórias em quadrinhos, dança contemporânea, dança do ventre, teatro para adolescentes, adultos e terceira idade, perna de pau, maracatu, percussão, viola caipira, capoeira, canto, macremê, street dance e violão.

A iniciativa é uma das ações da Secretaria de Cultura para promover a descentralização da cultura na cidade, não só oferecendo opções de atividades mais afastadas do Centro, mas também valorizando os fazedores de cultura e fortalecendo sua presença no território onde vivem. Isso porque as atividades são ministradas por profissionais contratados por meio de convocatórias públicas anuais, onde os interessados indicam em que bairro desejam atuar, justificando a escolha do local e sua relação com a comunidade.

Ao todo serão 27 oficinas gratuitas distribuídas por 17 bairros da cidade, como Cata Preta, Parque das Nações, Vila Linda, Centro, Jardim Bela Vista, Paranapiacaba e Parque Andreense, entre outros. As inscrições e mais informações estão disponíveis no link: https://bit.ly/oficinas_territorios2025

O início das aulas será no mês de abril, conforme o dia e horário de cada atividade. No caso de mais de uma inscrição, o formulário deverá ser preenchido novamente.

Não é necessária nenhuma experiência prévia para participar das oficinas. Para mais informações, basta mandar e-mail para [email protected].

Confira as atividades do projeto Territórios de Cultura por bairro:

| Centro

Local: Biblioteca Nair Lacerda

Endereço: Praça IV Centenário, s/n

“Histórias em quadrinhos – roteiro, história e narrativa”, com Marcel Kosugi

5ª feira, 19h às 21h (de 17/4 a 20/11/25)

A partir de 16 anos

| Jardim Bela Vista

Local: Centro de Dança

Endereço: Rua Dr. Eduardo Monteiro, 410

“Street dance”, com Casper Back Spin

3ª feira, 18h30 às 20h30 (de 15/4 a 18/11/25)

A partir de 12 anos

“Dança do ventre – Danças do Oriente Médio”, com Sahar Fouad

4ª feira,19h às 21h (de 16/4 a 19/11/25)

A partir de 14 anos

| Parque das Nações

Local: Biblioteca Cecília Meireles – Praça Waldemar Soares, s/n

“Narrativas gráficas: como criar uma história em quadrinhos”, com Ed Bortolotte

4ª feira, 14h às 16h (de 16/4 a 19/11/25)

A partir de 12 anos

| Paranapiacaba

Local: Biblioteca Abia Ferreira Francisco

Endereço: Avenida Rodrigues Alves, s/n – Paranapiacaba

“Aquarela”, com Cristina Teles

4ª feira, 10h às 12h (de 16/4 a 19/11/25)

A partir de 10 anos

Local: Galpão de Paranapiacaba

Endereço: Avenida Schnoor, s/n, próximo à bica d’água – Paranapiacaba

“Capoeira e seu multiculturalismo”, com Messias Beiço

2ª feira, 18h30 às 20h30 (de 14/4 a 17/11/25)

A partir de 8 anos

| Parque Jaçatuba

Local: Emia Aron Feldman

Endereço: Avenida Itamarati, 536

“Macramê”, com Márcia Tuskenis

4ª feira, 9h às 11h (de 16/4 a 19/11/25)

A partir de 14 anos

| Jardim Ana Maria

Local: CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n

“Teatro adolescente”, com Daniel Gregório

5ª feira, 18h às 21h (de 17/4 a 20/11/25)

De 12 a 17 anos

| Jardim Santo Alberto

Local: Cesa Jardim Santo Alberto – Rua do Petrogrado, s/n

“Violão”, com Giorgio Passerino | Turmas Iniciantes e Iniciados

Turma 1: (iniciantes) 6ª feira, 17h45 às 19h15 (de 25/4 a 21/11/25)

Turma 2: (Iniciados) 6ª feira, 19h15 às 20h45 (de 25/4 a 21/11/25)

| Jardim

Local: A Casa – Centro Artístico de Santo André – Avenida Industrial, 1.740

“Dança do ventre – Danças do Oriente Médio”, com Sahar Fouad

2ª feira, 18h às 20h (de 14/04 a 17/11/25)

A partir de 14 anos

“Dança contemporânea: composição e improvisação”, com Stefani Bohatir

3ª feira, 20h às 22h (de 15/4 a 18/11/25)

A partir de 16 anos

“Perna-de-pau”, com Nádia Rodrigues

6ª feira, 15h às 17h30 (de 25/04 a 21/11/2025)

A partir de 12 anos

| Vila Sá

Local: Cesa Vila Sá – Avenida Nova Iorque, s/n

“Canto”, com Fábio Martins

3ª feira, 18h30 às 21h (de 15/4 a 18/11/25)

A partir de 10 anos

“Percussão: Maracatu Nação”, com Audrey Bessa

Sábado, 10h às 13h (de 19/4 a 22/11/25)

A partir de 12 anos

| Parque Erasmo Assunção

Local: Cesa Parque Erasmo Assunção – Rua Ipanema, 253

“Violão”, com Giorgio Passerino

Turmas Iniciantes e Iniciados

Turma 1: (iniciantes) 2ª feira, 17h às 18h30 (de 25/04 a 21/11/2025).

Turma 2: (Iniciados) 2ª feira, 18h30 às 20h -(de 25/04 a 21/11/2025).

A partir de 10 anos.

| Vila Floresta

Local: Cesa Vila Floresta – Rua Piquerobi, s/n

“Street dance”, com Casper Back Spin

5ª feira, 18h às 20h (de 17/04 a 20/11/2025)

A partir de 12 anos

| Vila Palmares

Local: Cesa Vila Palmares – Rua Armando Rocha, 220

“Percussão: instrumentos de uma escola de samba”, com Robson Batuta

3ª feira, 19h às 21h (de 15/04 a 18/11/2025)

De 9 a 18 anos.

| Vila Linda / Jardim Alvorada

Local: Cesa Vila Linda – Rua Rolândia, 115

“Canto”, com Miryan Lopez

Sábado, 14h às 16h30 (de 19/4 a 22/11/25)

A partir de 12 anos

“Street dance”, com Bboy Lucky Back Spin Crew

2ª feira, 18h às 20h (de 14/4 a 17/11/25)

A partir de 12 anos

| Vila Humaitá

Local: Cesa Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, 366)

“Teatro”, com Osni Rossi

4ª feira, 13h45 às 16h45 (de 16/4 a 19/11/25.

Para a 3ª idade e demais interessados a partir de 13 anos

“Viola caipira”, com Leandro de Abreu

6ª feira, 18h às 21h (de 25/4 a 21/11/25)

A partir de 15 anos

| Jardim Irena

Local: Cesa Jardim Irene – Rua Caminho dos Vianas, s/n

“Canto”, com Miryan Lopez

6ª feira, 17h às 19h30 (de 25/4 a 21/11/25)

A partir de 12 anos

| Parque Andreense

Local: Cesa Parque Andreense – Rua Astorga, s/n

“Violão”, com Gustavo Monteleone – turmas iniciantes e iniciados:

Turma 1: (iniciantes) 3ª feira, 18h às 19h30 (de 15/4 a 18/11/25)

Turma 2: (iniciados) 3ª feira, 19h30 às 21h (de 15/4 a 18/11/25)

A partir de 10 anos

“Capoeira e seu multiculturalismo”, com Messias Beiço

6ª feira, 18h às 20h (de 25/4 a 21/11/25)

A partir de 8 anos

| Cata Preta / Vila João Ramalho

Local: Cesa Cata Preta – Estrada do Cata Preta, 810

“Violão”, com Gustavo Monteleone

Turmas iniciantes e iniciados:

Turma 1: (iniciantes) 3ª feira, 14h às 15h30 (de 15/4 a 18/11/25)

Turma 2: (iniciados) 3ª feira, 15h30 às 17h (de 15/4 a 18/11/25)

A partir de 10 anos

“Street dance”. com Bboy Lucky Back Spin Crew

4ª feira, 18h às 20h (de 16/4 a 19/11/25)

A partir de 12 anos

“Teatro adolescente”, com Daniel Gregório

3ª feira, 18h às 20h (de 17/4 a 20/11/25)

De 12 a 17 anos