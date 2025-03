Circuito Mulheres Empreendedoras de Santo André inicia primeiro curso de 2025

Nesta terça-feira (18), no Cras Vila Luzita, começa o primeiro curso de 2025 do Circuito Mulheres Empreendedoras, programa da Prefeitura de Santo André que visa capacitar e fortalecer o empreendedorismo feminino, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. O calendário de atividades foi lançado nesta segunda-feira (17) durante uma cerimônia no Cras, com a presença da vice-prefeita Silvana Medeiros. A programação completa pode ser acessada aqui.

Objetivo do Circuito Andreense

A vice-prefeita Silvana Medeiros destacou a importância da ação: “Essa ação é fundamental para qualificar as mulheres para que elas possam ser bem-sucedidas no seu desejo de gerar renda e conseguir mais qualidade de vida para ela e para sua família”. O curso conta com cinco encontros, cada um com quatro horas de duração, abordando temas como empreendedorismo, marketing, finanças, formalização e empoderamento feminino, além de incentivar o desenvolvimento das capacidades emocionais das participantes.

Este ano, o Circuito Mulheres Empreendedoras prevê a formação de 11 turmas, beneficiando cerca de 300 mulheres. O programa é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com apoio do Sebrae, por meio do programa Mil Mulheres, e da Secretaria de Assistência Social e Escola de Ouro Andreense.

Parceria com o Sebrae

O superintendente do Sebrae Regional ABC, Vinícius Nóbrega, explicou que a iniciativa vai além da geração de renda, abordando também a dignidade e os aspectos emocionais das participantes: “O Circuito inicia o acolhimento e prepara a mulher para se profissionalizar e melhorar sua condição de vida a partir do empreendedorismo”.

A secretária de Assistência Social, Ana Claudia de Fabris, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para se qualificarem, especialmente aquelas responsáveis pela manutenção do lar. “Existem muitas opções de atividades autônomas, mas a formação pode ser o diferencial para mudar a vida das empreendedoras”, afirmou.

Cursos de qualificação em parceria com o Senac

Além do Circuito Mulheres Empreendedoras, nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Santo André também iniciou o ciclo anual de cursos de qualificação em parceria com o Senac. Até o final do ano, serão oferecidas cerca de mil vagas em cursos de capacitação profissional, com destaque para as funções de assistente de logística, assistente de recursos humanos e recepcionista.

As aulas começaram em dez turmas, com um total de 400 vagas, realizadas em unidades como o Cesa Cata Preta, CPFP João Amazonas e CPFP Valdemar Mattei. A próxima leva de cursos está prevista para junho e setembro.