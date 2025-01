Santo André oferece 10% de desconto no IPTU para pagamento à vista

Proprietários de terrenos, imóveis residenciais, comércios e indústrias em Santo André começaram a receber os carnês de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2025.

Os munícipes têm opção de pagar o tributo à vista (com 10% de desconto), em duas vezes (com 5% de desconto), ou em até 12 vezes, sem desconto, para grupo residencial, comercial, escritórios, aposentados e maiores de 65 anos previamente cadastrados, ou seja, que tenham feito até final de setembro o pedido de desconto.

O vencimento do IPTU para indústria e terrenos será dia 15 de janeiro. Para o grupo formado por imóveis residenciais, comerciais, escritórios, aposentados e maiores de 65 anos, o vencimento será em 20 de janeiro.

Outra maneira de quitar o imposto é através da internet acessando o link: https://abrir.link/UGHFR.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, através do carnê, boletos via internet e também com débito automático. Serão distribuídos cerca de 244 mil boletos para proprietários de imóveis na cidade.

O munícipe pode esclarecer dúvidas pelos telefones 0800 019 1944 e 156. Se preferir ir até a Prefeitura, a Praça de Atendimento ao Cidadão receberá os contribuintes, mediante agendamento prévio.