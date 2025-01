Santo André em boas mãos: fique por dentro do que acontece na cidade

Santo André está em constante evolução, e a Prefeitura tem trabalhado para levar informações cada vez mais essenciais para a população andreense. Desde melhorias em saúde até iniciativas culturais, vagas de emprego e cursos de capacitação, essas ações impactam diretamente sua rotina e o futuro da cidade.

As redes sociais oferecem um espaço para se informar e registrar suas opiniões, fortalecendo o diálogo entre a Prefeitura e os cidadãos, por isso, desde 7 de outubro de 2024, a nova conta oficial da Prefeitura de Santo André no Instagram vem reunindo atualizações de interesse público, funcionando como um ponto de encontro virtual para quem quer estar bem informado. Com postagens frequentes, o perfil é uma fonte confiável de informações sobre obras, eventos e oportunidades que estão transformando Santo André.

Mantenha-se sempre atualizado

Tenha sempre na palma da mão, acesso a informações sobre as melhorias e novidades da cidade. Por meio das postagens, você poderá acompanhar de perto os detalhes de ações que afetam diretamente o seu dia a dia.

Com tanta coisa acontecendo em Santo André, estar conectado a essa plataforma é uma oportunidade de se sentir ainda mais próximo das transformações. Quem sabe você descobre novidades que podem fazer a diferença na sua rotina?

Conecte-se com o futuro da cidade

Santo André é uma cidade de movimento e inovação, e as atualizações disponíveis na nova conta da prefeitura comprovam isso. Com uma abordagem informativa e dinâmica, o perfil reúne conteúdos que reforçam como a administração municipal está empenhada em construir uma cidade cada vez melhor para todos.

Visite o perfil e explore o que está rolando. As ações e informações compartilhadas ali são um reflexo do compromisso de Santo André com seus cidadãos: trabalhar, inovar e crescer, sempre com você ao lado.

Acompanhe o dia a dia da cidade e participe das mudanças que fazem história. Siga a nova conta oficial da Prefeitura de Santo André: @prefeituradesantoandre