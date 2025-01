Santo André não sai do zero contra o Primavera pela A2

No último sábado (18), o Estádio Bruno José Daniel foi palco de um confronto morno entre Santo André e Primavera, que terminou sem gols pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

O resultado do jogo foi um marco para o Santo André, que conquistou seu primeiro ponto na competição após uma estreia decepcionante, onde sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Capivariano. Em contrapartida, o Primavera soma agora quatro pontos e continua invicto no torneio.

Ambas as equipes já se preparam para os próximos desafios, que ocorrerão na próxima quarta-feira. O Santo André enfrentará o Taubaté, com partida marcada para às 15h, novamente no Estádio Bruno José Daniel. No mesmo horário, o Primavera fará sua partida em casa contra o Linense, em Indaiatuba.