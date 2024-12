Santo André libera acesso ao primeiro viaduto do Complexo Santa Teresinha

As obras de construção do Complexo Viário Santa Teresinha, em Santo André, seguem em andamento e, neste sábado (21), os motoristas puderam sentir na prática os benefícios dessa importante intervenção de mobilidade. Com o avanço dos trabalhos, foi possível liberar de forma antecipada o primeiro viaduto da Avenida dos Estados no sentido Mauá.

O trecho aberto neste sábado pelo prefeito Paulo Serra – na companhia de outras autoridades – tem comprimento total de 719,02 metros, composto por duas vias, 64 vigas e sustentado por 32 pilares.

“A gente abre o primeiro viaduto do Complexo Viário Santa Teresinha. Era uma meta nossa liberar pelo menos uma parte desse complexo ainda em 2024 e conseguimos cumprir o prazo. Esse viaduto, inclusive, fica no sentido mais importante, São Caetano-Mauá, que tem o maior volume (de carros)”, destacou o prefeito Paulo Serra.

“São várias fases desse projeto. A gente teve a recuperação estrutural do Viaduto Castelo Branco, que teve entrega antecipada em quatro meses, as pontes sobre o Rio Tamanduateí que estão sendo utilizadas, e as obras mais esperadas são os dois viadutos, porque vão desafogar de forma muito significativa a Avenida dos Estados, criando uma via expressa e fazendo com que aquela travessia em nível do semáforo priorize a Avenida Prestes Maia e o Corredor ABD. A previsão é que no aniversário da cidade seja inaugurado definitivamente todo o equipamento, completo, com o segundo viaduto, a passarela, mais duas pontes e o parque linear”, emendou o chefe do Paço andreense.

Aproximadamente 150 mil veículos passam diariamente por aquele trecho da Avenida dos Estados e os motoristas agora terão a possibilidade de utilizar o novo viaduto que elimina a parada dos semáforos na região.

“Com a liberação do primeiro sentido do viaduto, estamos transformando a experiência de mobilidade em Santo André. O que antes levava de 10 a 15 minutos para atravessar agora pode ser feito em menos de um minuto, e com muito mais segurança. Isso significa não apenas mais tempo para as pessoas dedicarem às suas atividades e famílias, mas também um impacto positivo no meio ambiente, com a redução significativa na emissão de gases poluentes, resultado de um trânsito mais fluído e sem as paradas que existiam antes”, pontuou Thiago Canhos Montmorency Silva, diretor geral da Unidade de Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável.

Com a construção dos dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez para os motoristas que atravessam a Avenida dos Estados e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.

O investimento total nas obras é de aproximadamente R$ 200 milhões, considerando o Complexo Viário Santa Teresinha, a criação do Parque Urbano e a recuperação do Viaduto Castelo Branco. O montante faz parte de um pacote de intervenções de mobilidade que conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“Essa é, sem dúvida, a maior obra viária da história da cidade, maior até do que a Perimetral do ponto de vista estrutural, de quantidade de veículos e importância regional”, celebrou o prefeito Paulo Serra.



Crédito:Helber Aggio/PSA e JP Drone

