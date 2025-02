Santo André lança Observatório de Turismo

A Prefeitura de Santo André lançou nesta quarta-feira (19) o Observatório de Turismo, ferramenta que será responsável pela coleta sistemática, tratamento e interpretação de dados do turismo na cidade.

Os indicadores serão disponibilizados por meio do site acesse.santoandre.br/observatorioturismo e de boletins sistemáticos que irão analisar o desenvolvimento da economia do turismo local.

A apresentação da nova ferramenta aconteceu na sede do Sintragastroh Sar (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Gastronomia, Alimentos Preparados, Bebidas a Varejo e meios de Hospedagem de Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), no bairro Jardim, e contou com a presença do prefeito Gilvan Junior e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

“Eu acredito muito que gestão nós fazemos com dados e evidências. A gente não chega a lugar nenhum se não sabe onde está. Além de ser fonte de informações para a formulação de políticas públicas de incentivo ao turismo da cidade, os dados vão dar subsídio também para quem quer investir em Santo André. Porque o investidor põe recurso onde ele tem segurança e o Observatório vai dar essa segurança, apontando numericamente e detalhando o desempenho do setor na cidade”, destacou o prefeito Gilvan.

Alex Cavanha/PSA

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego destacou que o turismo é um grande gerador de emprego e renda, e por isso apostar nesse segmento é investir em oportunidades de trabalho. “Esse encontro de hoje destaca mais uma vez o poder das conexões. A gente precisa continuar juntos, sugerindo boas ações, conectando cada vez mais, para entregar o que existe de melhor”, destacou Evandro Banzato.

O Observatório de Turismo de Santo André é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego em parceria com a Secretaria de Governo, Orçamento e Planejamento Estratégico, Secretaria da Receita e Captação de Recursos, Conselho Municipal de Turismo, Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e Secretaria de Mobilidade Urbana.

A iniciativa também conta com a parceria dos hotéis Bristol Santo André, Blue Tree Towers, Go Inn Santo André, Hilton Garden Inn, Ibis e Plaza Mayor, além do Santuário Nacional de Umbanda, Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo) e Observatório de Turismo e Eventos (Prefeitura de São Paulo).

Indicadores de desempenho

Os atrativos turísticos para efeito de análise são divididos em blocos (histórico-cultural, ecológico, religioso, pedagógico, gastronômico, negócios e saúde). O detalhamento de desempenho de cada um deles está disponível no Observatório.

Também é possível acessar as informações por meio dos indicadores de desempenho que são: imposto sobre serviços, atividades, empregos formais, meios de hospedagem, equipamentos, estudos e pesquisas e boletim trimestral.

Dados do Observatório apontam, por exemplo, que mais de 1 milhão de pessoas visitaram os três mais importantes equipamentos turísticos de Santo André em 2024, que são a Vila de Paranapiacaba, a Sabina Escola Parque do Conhecimento e o Santuário Nacional de Umbanda. O número inclui também dados referentes ao turismo de negócios, coletados nos principais hotéis da cidade.

O segmento de turismo é responsável por aproximadamente 18 mil empregos formais na cidade e mais de 1,2 mil estabelecimentos.