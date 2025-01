Santo André intensifica inspeções de fumaça preta na frota circulante do município

Frente às mudanças climáticas e com vistas a combater a emissão de gases de efeito estufa, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, intensificou as ações de fiscalização de emissões de fumaça preta em veículos a diesel da cidade. Desde o início do ano, a autarquia já efetuou 224 abordagens em diversas vias do município.

As blitze do ProAr (Programa da Qualidade do Ar) ocorrem de duas a três vezes por semana em corredores de grande circulação de veículos. As vistorias são realizadas em veículos a diesel e integram as ações de fiscalização ambiental da autarquia. As ações ocorrem com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar.

Em janeiro, já foram realizadas 11 operações, que resultaram em 45 veículos aprovados, 134 autos de infração ambiental (multas) e 45 advertências ambientais. As penalidades são aplicadas quando o valor da opacidade da fumaça está acima do permitido pela Resolução Conama.

A multa aplicada pelo Semasa é de 500 FMPs (equivalente a R$ 2.776,95) e o proprietário tem 60 dias para efetuar a manutenção do veículo e apresentar laudo de opacidade aprovado para pleitear o abatimento de até 90% do valor da autuação. As advertências são aplicadas quando há alguma avaria mecânica no veículo que impeça o teste com o opacímetro (equipamento utilizado nas aferições). Os veículos aprovados recebem o selo de aprovação do ProAr 2025.

Em 2024, foram realizados 2.201 testes e os agentes estiveram em 20 pontos diferentes ao longo do ano. Além disso, os veículos a diesel pertencentes à frota pública do município e da SATrans também são inspecionados em caráter preventivo.

O dióxido de carbono (CO2) é um dos principais gases que contribuem para o agravamento das mudanças climáticas e o material particulado, também presente na fumaça preta, é responsável para o aumento do risco de doenças respiratórias, cardiovasculares e problemas neonatais como baixo peso e prematuridade.

De acordo com o Inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado pela Prefeitura de Santo André e o Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), o setor de transportes andreense corresponde a 34% das emissões do município, sendo que o diesel representa 26% dos combustíveis mais utilizados na cidade.