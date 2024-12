ProAr vistoria e aprova 65% dos veículos da frota pública e circulante em 2024

Garantir a qualidade do ar e reduzir a emissão de poluentes são os principais objetivos do ProAr (Programa de Qualidade do Ar), ação desenvolvida e realizada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e que, neste ano, aprovou 65% dos veículos a diesel vistoriados.

A equipe da autarquia realiza as aferições na frota circulante da cidade, por meio de blitze semanais, e também junto aos veículos da frota pública, integrando também os ônibus municipais, gerenciados pela SATrans. No total, foram realizados 2.201 testes e os agentes estiveram em 20 pontos diferentes ao longo do ano.

As ações fazem parte das atividades de fiscalização e combate aos crimes ambientais de Santo André e, em caso de irregularidade, a multa (Auto de Infração Ambiental) é de 500 FMPs (Fator Monetário Padrão, o equivalente a R$ 2.560,80). Nos casos em que os veículos são reprovados nas blitze, o Semasa concede um prazo ao interessado para efetuar a manutenção e passar por nova vistoria em uma oficina credenciada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Se aprovados nestas oficinas, os responsáveis podem receber um desconto de até 90% no valor da multa.

Todos os veículos aprovados recebem um selo que indica a aprovação. Para fazer a aferição, os agentes do Semasa usam o opacímetro, aparelho que mede a opacidade de fumaça emitida pelo escapamento dos veículos. O equipamento permite maior precisão na aferição da fumaça preta e imprime o relatório no ato da medição.

O dióxido de carbono (CO2) é um dos principais gases que contribuem para o agravamento das mudanças climáticas e o material particulado, também presente na fumaça preta, é responsável para o aumento do risco de doenças respiratórias, cardiovasculares e problemas neonatais como baixo peso e prematuridade.

De acordo com o Inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado pela Prefeitura de Santo André e o Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), o setor de transportes andreense corresponde a 34% das emissões do município, sendo que o diesel representa 26% dos combustíveis mais utilizados na cidade.



Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa