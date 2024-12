Santo André Intelli anuncia japa como primeiro reforço para 2025

O Santo André Intelli confirmou nesta segunda-feira (30) a contratação de seu primeiro reforço para a temporada de 2025: Rodrigo Teruya, conhecido como Japa. O ala de 27 anos atuou na última temporada pelo Passo Fundo Futsal e retorna ao clube que marcou o início de sua trajetória no futsal.

“Estou feliz em retornar ao meu primeiro clube, que abriu as portas para mim nesse mercado do futsal. Estou motivado com este projeto para 2025 e espero que possamos alcançar todos os objetivos traçados pelo clube”, declarou Japa em sua apresentação oficial.

Com 1,78m de altura, Japa traz uma sólida experiência no futsal nacional e internacional. Ao longo de sua carreira, ele defendeu equipes como Lasdoumini (Itália), AGE Futsal (Brasil), Nice Futsal (França) e Passo Fundo Futsal (Brasil).

Com a chegada de Japa, o Santo André Intelli dá início à formação de um elenco competitivo para a nova temporada.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rodrigo Teruya

Apelido: ‘Japa’

Nascimento: 06/02/1997

Posição: Ala

Altura: 1,78

Clubes: Lasdoumini (ITA), AGE Futsal (BRA), Nice Futsal (FRA) e Passo Fundo Futsal (BRA).