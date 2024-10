Santo André Intelli encara Atlântico na abertura dos playoffs da LNF

O Santo André Intelli entra na reta final de preparação para o confronto decisivo dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Atlântico, na próxima segunda-feira, dia 14, às 20h, no Ginásio Noêmia Assunção, em Santo André (SP). A equipe comandada por Douglinhas está em uma sequência invicta de sete jogos, somando partidas tanto pelo Campeonato Paulista quanto pela LNF.

Classificada em 13º lugar na primeira fase da LNF, a equipe andreense enfrentará o 4º colocado geral, o Atlântico. O primeiro jogo dos playoffs acontecerá 37 dias após o término da fase classificatória. Nesse intervalo sem partidas da LNF, o Santo André disputou as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Aroeira, garantindo a classificação com vitórias expressivas: 10 a 3 fora de casa e 3 a 2 em seus domínios.

“Será um confronto muito difícil, mas, considerando a evolução da nossa equipe, chegar aos playoffs já é uma grande conquista. Agora, começa um novo campeonato. Vamos jogar de igual para igual e buscar a classificação. Este primeiro jogo é crucial, especialmente por ser em Santo André. Tenho certeza de que contaremos com o apoio da nossa torcida, que é fundamental para nós”, declarou Douglinhas sobre o embate contra o Atlântico.

Vale lembrar que as equipes já se enfrentaram nesta mesma fase da competição em 2022. Na ocasião, o Atlântico venceu o primeiro jogo em Erechim por 4 a 2. No segundo confronto, em Santo André, a equipe da casa venceu por 4 a 0, levando a decisão para a prorrogação, onde o Atlântico saiu vitorioso ao marcar 2 a 1 no tempo extra.