Santo André entrega usina solar visando sustentabilidade, economia e dar exemplo

A prefeitura de Santo André inaugurou na tarde desta terça-feira (28) a primeira Usina de Produção de Energia Solar no município. Localizada no Jardim Las Vegas, a UPES I gera energia equivalente ao consumo de uma cidade de 3.000 habitantes e vem como uma forma de ampliar a fatia de fontes limpas na matriz elétrica andreense.

Usina Solar do Jardim Las Vegas tem 1.764 painéis (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

São 1.764 placas solares dispostas em uma área localizada na Rua José Marçon — todas já funcionando há uma semana de forma autônoma: há um centro de monitoramento no local, mas não é necessário que exista algum técnico trabalhando na operação. A energia gerada na planta é jogada na rede de distribuição da cidade, fazendo com que o consumo da energia fornecida pela concessionária seja menor. Isso implica em uma economia nos gastos com iluminação pública e tem reflexos diretos no bolso da população, já que esse valor aparece diluído nas contas de luz de cada domicílio.

Somente nesta terça, até o horário da cerimônia de inauguração, a usina solar havia gerado o equivalente a R$ 1.500 de energia. Se considerado o período dos últimos sete dias — uma semana que teve muitos dias nublados e chuvosos — o valor chega a casa dos R$ 20.000. De acordo com o secretário Infraestrutura e Serviços Urbanos Vitor Mazzetti, o payback da usina — isto é, o tempo que vai levar até ela retornar o investimento feito — é de 7 anos. Com cerca de R$ 8 milhões gastos na obra, a partir de 2031, portanto, a planta passará a dar lucro a Santo André.

Prefeito Paulo Serra e os secretários Vitor Mazzetti e Gilvan conferem os números da usina na central de monitoramento (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Esta não é a única usina solar saindo do papel na cidade. Na Avenida dos Estados, uma unidade com com 2.352 painéis solares já está em construção e a Cidade São Jorge irá receber mais duas, que somam 4.704 placas ao parque fotovoltaico de Santo André. O valor combinado destas três plantas chega a casa de R$ 33 milhões e é possível que já em julho haja outra entrega.

Tomando as rédeas contra as mudanças climáticas

A iniciativa de implantar as usinas solares em Santo André tem como objetivo tornar a cidade mais sustentável e contribuir na luta contra as mudanças climáticas. O prefeito Paulo Serra, em seu discurso, citou os acontecimentos extremos recentes, como a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul e a ocorrência de quatro ciclones no Brasil nos últimos seis meses.

Paulo Serra espera que a obra incentive os munícipes a terem mais atitudes sustentáveis (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O gestor também lembrou os presentes do limite de aquecimento global estabelecido pela ONU com o Acordo de Paris, que visa manter o aumento de temperatura a, no máximo, 1,5 ºC desde o período anterior à Revolução Industrial. “Quando a gente produz energia limpa a gente ajuda a desacelerar isso,” declara Serra. Além disso, o prefeito afirma que “a gente dá exemplo.”

Com obras como a usina solar, ele espera que o poder público influencie as pessoas a também fazer sua parte. “Quando elas veem um equipamento bonito como esse, elas põem também [a sustentabilidade] no dia a dia.”

Mesmo em uma semana de dias nublados, a UPES produziu um equivalente a quase R$ 20.000 em energia elétrica (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A usina solar do Jardim Las Vegas ainda cumpre mais um objetivo: o de dar uso a um terreno ocioso. Como o lote em que ela foi instalada sofreu uma contaminação ambiental, ele não poderia ser usado para habitação ou lazer, por exemplo. Com a UPES operando, ele passa a cumprir sua função social.

Mais energia solar em Santo André?

De acordo com Paulo Serra e Vitor Mazzetti, a prefeitura também estuda a possibilidade de instalar placas solares em equipamentos públicos. Cada caso, porém, deve ser analisado individualmente, já que o custo de instalação precisa valer a pena e é necessário uma área adequada. A partir dos estudos, o CRAISA e o Estádio Bruno Daniel são bons candidatos para receber painéis.