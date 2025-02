Santo André enfrenta São José em jogo decisivo pela Série A-2

O Santo André está em um momento decisivo na Série A-2 do Campeonato Paulista, à medida que se prepara para um confronto crucial contra o São José, marcado para às 20h no Estádio Martins Pereira, localizado em São José dos Campos. Ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela, e a partida é vista como uma oportunidade para o Ramalhão se afastar da zona de rebaixamento.

Confira o boletim de treino com os preparativos do Ramalhão para o duelo contra o São José:

Atualmente, o Santo André ocupa a 13ª posição, enquanto o São José está logo à frente, em 12º lugar, com apenas um ponto de diferença entre eles (nove a oito). Apesar da proximidade na classificação, os momentos das duas equipes contrastam significativamente. O time andreense chega à partida com um desempenho recente que inclui uma vitória e um empate, totalizando dois jogos sem perder. Em contrapartida, o São José enfrenta uma sequência negativa, tendo sofrido duas derrotas consecutivas.

Desfalques e mudanças na comissão técnica

O técnico do Santo André, Gilson Kleina, expressou otimismo sobre a evolução do seu time. “Vejo uma evolução na equipe. Jogamos com maturidade dentro e fora de casa. Estamos nos portando como uma equipe grande, que quer crescer na tabela”, afirmou Kleina. No entanto, ele não poderá comandar a equipe à beira do campo nesta partida devido a uma expulsão ocorrida no último jogo contra a Ferroviária, onde o confronto terminou empatado em 2 a 2. Fabiano Xha será o responsável por assumir as funções de treinador interino durante esta partida.

Além da ausência de Kleina, o Ramalhão também terá que lidar com desfalques importantes. O lateral Lucas Ferron e os volantes Daniel Pereira e Igor Souza estão fora da partida por motivos médicos. A equipe buscará compensar essas ausências e manter seu ímpeto positivo na luta por melhores posições na tabela.