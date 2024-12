Santo André encerra Natal Solidário com arrecadação de 32 toneladas de alimentos

O Natal Solidário de Santo André chegou ao fim neste domingo (22) com mais uma quebra de recorde: desde 29 de novembro, quando começaram as festividades natalinas na cidade, foram arrecadadas 32 toneladas de alimentos não-perecíveis, entre outros itens. A marca foi alcançada no encerramento da programação andreense, durante evento na estrutura do Paço Encantado, que contou com a despedida do Papai Noel e show de Rodrigo Teaser, um dos principais covers de Michael Jackson.

A marca comprovou mais uma vez o espírito solidário dos andreenses, que em 2023 já haviam contribuído com 25,4 toneladas de alimentos.

Essa arrecadação foi possível graças às presenças de aproximadamente 180 mil pessoas que visitaram todas as estruturas natalinas montadas na cidade – sobretudo na Feira do Natal Solidário (realizada no estacionamento do Executivo andreense), no Paço Encantado (ao lado do espelho d’água, na esplanada dos três poderes de Santo André) e na Vila de Natal e Casa do Papai Noel (ambas estas no Parque Celso Daniel).

Todo o montante arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual realiza trabalho diário com 127 entidades assistenciais, que auxiliam cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

“A gente tinha uma pretensão e hoje vê que conseguiu: encerramos aqui o maior Natal Solidário da história da nossa cidade. Os eventos com este objetivo serão mantidos, o calendário solidário que a gente tem continuará, e solidariedade se tornou política pública em Santo André, porque aqui a gente a pratica. É muito legal ver esse Paço lotado, batendo recordes de participação e ajuda ao próximo”, destacou o prefeito Paulo Serra.

O evento de encerramento começou com uma despedida ao Papai Noel. Primeiramente, ele passeou pelo meio do público. Posteriormente, subiu ao palco para um discurso. Na sequência, foi até a cobertura da Câmara Municipal, de onde decolou com seu trenó saindo de dentro de uma caixa de presente.

“Encerrar este Natal Solidário com mais um recorde de arrecadação de alimentos é a concretização do trabalho que a gente vem realizando à frente do Fundo Social de Solidariedade desde 2017. Sem dúvida todo esse montante que será distribuído para as entidades sociais parceiras do Fundo Social serão de grande ajuda para muitas famílias, assim como em todas as campanhas que realizamos ao longo do ano. Tudo isso só é possível graças à nossa gente, que prontamente sempre aceita nosso convite à solidariedade e amor ao próximo. Então, nosso muito obrigada por esse resultado. Nada disso seria possível sem a participação de todos”, agradeceu a presidente do Fundo Social de Solidariedade e do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris.

A partir das 20h, o palco do Paço Encantado voltou no tempo com a apresentação do multitalentoso Rodrigo Teaser em um tributo a Michael Jackson. Entre hits, danças e figurinos impecáveis, o público foi ao delírio como se efetivamente estivesse em um show do Rei do Pop.

Além da finalização à programação do Paço Encantado, chegaram ao fim neste domingo as ativações da Vila de Natal e Casa do Papai Noel, no Parque Celso Daniel, e também o Trenó Natalino, que passeou pelas mais diversas regiões da cidade com o Bom Velhinho e seus animados ajudantes a bordo.

“Agradecemos a participação de toda a cidade que colabora e compreende esse espírito que não dura só no Natal, mas durante todo o ano, sabendo que as entidades vão ter mais 32 toneladas de alimento para fazer frente à necessidade das pessoas em situação de vulnerabilidade”, salientou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

O Natal Solidário 2024 contou com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora, Coop e Sabesp, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.