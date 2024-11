Maior Natal Solidário de Santo André começa em 29 de novembro

O Natal Solidário de 2024 promete ser repleto de atividades em Santo André. Com extensa programação e sob o tema ‘Santo André a Terra Encantada do Natal’, está sendo considerado o “maior da história”, desta vez – inclusive – começando com um pouco de antecedência: a partir de 29 de novembro, data da abertura da Feira do Natal Solidário, no estacionamento do Paço. No entanto, espaços como a esplanada dos três poderes andreenses, parques e vias também receberão ativações durante todo o período, sempre com pontos para arrecadação de itens.

“Não tenho dúvida que vai ser o maior Natal da história da cidade”, enalteceu o prefeito Paulo Serra. “A gente conseguiu, inclusive, atender as entidades (assistenciais), que haviam pleiteado a antecipação da Feira, acompanhada de um calendário muito intenso durante todo o mês. Ou seja, é uma soma de solidariedade com a celebração do Natal”, continuou o chefe do Paço andreense.

A programação completa foi divulgada nesta sexta-feira (22) e está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Feira do Natal Solidário – Se em 2023 a programação começou com a chegada do Papai Noel, neste ano a Feira do Natal Solidário abre as celebrações natalinas nos dias 29 e 30 de novembro (sexta e sábado) e 1º de dezembro (domingo). As atrações principais da edição 2024 serão Frejat (dia 29), Maurício Manieri (30) e Jeito Moleque (1º), todas elas a partir das 20h30 – a lista completa dos shows está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Com entrada solidária – que pode ser trocada por 2 kg de alimento não-perecível – a feira será realizada das 18h às 22h na sexta-feira e das 12h às 22h no sábado e no domingo. Além das tendas gastronômicas, a estrutura contará com espaço pet, pipoca, algodão doce, personagens natalinos, cenografia, brincadeiras e diversão para toda a família.

O evento é uma iniciativa que visa promover a solidariedade e o espírito natalino na cidade. E também contará com arrecadação de alimentos e brinquedos para serem doados a cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no município, por meio das 127 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

“A feira já faz parte do tradicional calendário da cidade, que é cada vez mais solidário. A gente tem mais um Natal Solidário para auxiliar as entidades assistenciais da nossa cidade, para arrecadar alimentos para o Banco de Alimentos, então mais uma vez a gente intensifica os pedidos para que as pessoas não se esqueçam de trazer os 2kg de alimentos como ingresso solidário para a feira, para a gente abastecer as famílias nesse período do Natal, de janeiro, das férias, que são tão importantes”, declarou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

Estrutura encantadora – Sucesso em 2022, a pista de patinação no gelo está de volta, a exemplo da roda gigante, que atraiu grande público na edição 2023 do Natal Solidário e regressa com toda pompa e imponência. A novidade para 2024 é a pista de ski tobogã, um escorregador desafiador. Enquanto isso, o tradicional Ursolino de 10 metros e a árvore de Natal gigante seguem presentes no complexo natalino montado ao redor do espelho d’água do Paço Municipal.

A estrutura entra em funcionamento no dia 6 de dezembro – data da chegada do Papai Noel e de um espetacular show de drones – e permanece ativa até dia 22, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos das 10h às 22h. “Estamos consolidando inclusive o espelho d’água aqui do Paço como mais um dos nossos pontos de evento”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Pela cidade – O Parque Celso Daniel vai abrigar, também a partir do dia 6, a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal, espaços cenográficos repletos de luzes e magia, inspirados nas tradições natalinas, com efeitos especiais e personagens.

Mais uma vez o Trenó Natalino terá seu percurso itinerante diário, entre 6 e 22 de dezembro, levando personagens clássicos e o Papai Noel para diversas regiões da cidade. O roteiro está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

No dia 15 de dezembro, das 18h às 22h, o espelho d’água do Paço Municipal terá evento com apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), no concerto especial ‘Chico Buarque e Nossas Mulheres’, que conta com a presença de cantoras da cidade como Grazzi Brasil, Denise Coelho, Juliana Lima e Natália Serrano, interpretando músicas de um dos maiores nomes da MPB.

Encerramento – Este ano, está programada uma despedida do Papai Noel no dia 22, a partir das 18h, no palco montado em frente ao espelho d’água do Paço Municipal, com um grande show, o qual terá como atração principal Rodrigo Teaser, com seu tributo ao Rei do Pop Michael Jackson, que volta a Santo André depois de ser uma das estrelas da Feira do Natal Solidário de 2023.

O Natal Solidário 2024 é uma realização da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Santo André. A programação completa estará disponível nas redes sociais da Prefeitura de Santo André e também no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.